Tatiana Clouthier fue pieza clave dentro de la campaña del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

De carácter y presencia fuerte, la coordinadora de la campaña del tabasqueño no siempre estuvo de acuerdo con Obrador, se lo decía a él y lo repetía en público. Tal vez por eso, la mayoría de las personas pensaron que continuaría cercana al gobierno de AMLO tras la victoria, algo que no necesariamente ha ocurrido.

Tatiana Clouthier fue propuesta en días pasados como subsecretaria de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles de la Secretaría de Gobernación, pero no aceptó el cargo.

De inmediato surgieron especulaciones sobre una posible discusión o distanciamiento con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, ella misma aclaró que declinó el cargo para asumir una posición como diputada federal pensando en su familia.

“Lo he venido diciendo, tengo dos hijos universitarios y uno preparatoriano y la parte de moverse todo el tiempo requería que yo hiciera ajustes en mi familia, pero en este momento no puedo hacerlo. Lo platiqué con mi marido y él me apoyó. Lo que me motivó a tomar la decisión fueron mis hijos, ellos me preguntaban a cada rato si me iba a ir, si iba a viajar y esos comentarios me pesaron más que mi propio trabajo. Al hablar con Andrés, él me dijo que lo platicara y lo pensara, pero al final le dije que yo necesitaba por lo menos dos años, en lo que el más pequeño acababa la prepa”, aclaró Clouthier en entrevista con Pascal Beltrán del Río.

La diputada electa comentó que sigue apoyando el proyecto del presidente electo, pero precisó que le comentó que, por el momento, tiene otra prioridades, por lo que no podría cumplir con las labores de un puesto en la Secretaria de Gobernación.

También negó que sean ciertas las especulaciones sobre una supuesta ruptura con Obrador y el nuevo gobierno y en especial con la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero (quien se ha manifestado a favor de no reducir el sueldo de los ministros de alto rango y futura titular de la Secretaria de Gobernación).

“En lugar de ir por la calle principal vamos por una vía complementaria”, dijo la diputada electa al refrendar su compromiso con el nuevo gobierno.