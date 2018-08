La migración es un tema que une a México con Centroamérica y fue el tema central de AMLO en reunión con el presidente de Guatemala.

Chiapas.- Diariamente miles de personas buscan cruzar fronteras desde Centroamérica con la mira puesta en Estados Unidos, un proceso difícil en el que se ponen en riesgo su vida y la estabilidad de sus familias.

Debido al incremento en esta práctica, el tema migratorio se ha convertido en uno de los ejes principales de política exterior de los países y fue uno de los temas centrales de combate por el gobierno de Donald Trump.

Ahora, con un nuevo gobierno entrante en México, Guatemala, uno de los principales puentes migratorios hacia Norteamérica, busca consolidar fuerzas y proyectos que no sólo disminuyan la migración, sino que permitan a los países centroamericanos ofrecer calidad de vida a sus habitantes y evitar que salgan en busca de desarrollo y prosperidad.

No es sólo un tema de migración

Como parte de su proyecto de combate a la migración, el presidente electo en México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que buscará el apoyo de sus vecinos, tanto del norte (Estados Unidos) como del sur (Guatemala) para fomentar programas que impulsen el crecimiento regional y detengan el flujo de personas de manera ilegal.

Es así, como en pleno proceso de transición y sin ser todavía presidente de México, AMLO busca consolidar relaciones y ha sostenido una reunión con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en el estado fronterizo de Chiapas.

Tras el encuentro, el presidente electo destacó que la cancillería mexicana, encabezada por Marcelo Ebrard, y el gobierno de Guatemala, trabajarán conjuntamente en definir un programa de desarrollo y corporación que genere condiciones de vida y trabajo óptimas para frenar la migración ilegal.

“El fenómeno migratorio no debe verse como un asunto de militarización de fronteras sino de atenderlo desde sus causas”, dijo López Obrador tras la reunión con Morales. “Sobre todo debemos procurar que se puedan ofrecer mejores condiciones de vida y trabajo para que la gente no se vea obligada a emigrar. Que la migración sea optativa, no obligatoria”, agregó.

Por su parte, el primer mandatario guatemalteco mostró su completa disposición en colaborar con el gobierno de López Obrador.

“Tenemos mucho en común”, dijo Jimmy Morales.

“Escribe un sueño y tendrás un objetivo, ponle fecha y tendrás un plan”, agregó,

