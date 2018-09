Sobre el polémico plan de Trump para construir un muro en la frontera con México, Patti Smith señaló que todos tenemos que derribar “esos muros que no deberían existir”.

Patti Smith es una verdadera leyenda viviente. Poeta, pionera del movimiento punk y neoyorquina hasta la medula, Smith visitó México nuevamente para presentarse en el Hay Festival, en donde no sólo dio lectura a sus poemas, sino que ofreció un pequeño concierto.

Desde Querétaro, sede el festival, Smith cantó junto con miles de fans canciones propias y versiones de otros artistas, como “Imagine” de John Lennon, junto a su guitarrista y amigo, Lenny Kaye, pero además de su entrega musical, la “madrina del punk” leyó también un par de poemas que explican su relación con México, un país que, dijo, ama.

Patti vs Trump

Tras su presentación, la poetisa y cantante ofreció un mensaje a medios y público en el que calificó como “terrible” la política migratoria que ha propuesto el presidente Donald Trump, medida que durante un tiempo separo a los niños pequeños de sus familiares cuando eran detenidos en la frontera.

Estas medidas, consideradas crueles incluso por miles de estadounidenses, no han dado marcha atrás del todo, ya que Trump propuso romper el acuerdo de Flores para ampliar el plazo de detención de los menores inmigrantes mientras se concluyen los procedimientos de cada uno de los casos.

“Es una política terrible para mucha gente, pero sobre todo para los niños. Yo digo que cada niño es mi hijo y también cada madre es nuestra madre”, aseguró la cantante.

La artista de 71 años de edad dijo que accedió a participar en el festival para “hacer saber a la gente que hay muchas personas en Estados Unidos que quieren y respetan a los mexicanos”.

Sobre el polémico plan de Trump para construir un muro en la frontera con México, Patti Smith señaló que todos tenemos que derribar “esos muros que no deberían existir”, además de señalar que tanto los Gobiernos como distintas corporaciones “están haciendo todo lo que pueden para dividirnos”.

“Tenemos que comunicarnos entre nosotros y creer en un principio de amor que incluya toda clase de misticismo, encanto, belleza y humanidad. ¡Si Trump construye un muro, nosotros lo derrumbaremos!”, advirtió la cantante.

Y es que para Smith, el gobierno de Donald Trump es “inhumano”. “Ellos no somos nosotros. Yo no soy Donald Trump, yo no soy mi gobierno, soy quién soy”.