“Creo que les está llegando la hora de ser gobierno y la realidad que les va a tocar”, dijo Osorio Chong en respuesta a las afirmaciones del presidente electo sobre haber recibido un país en bancarrota.

Todavía faltan algunos meses para que entre en funciones el nuevo gobierno en México, sin embargo, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, ya ha expresado en varias ocasiones sus diferencias con el presidente electo y su equipo.

Luego de que la semana calificara como “populistas” y “extremas” las medidas que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) promueve en el Senado, esta semana, el exsecretario de Gobernación negó que el país esté en bancarrota, como afirmó Andrés Manuel López Obrador.

Este lunes, al ser cuestionado sobre la afirmación del presidente electo sobre estar recibiendo a un país en bancarrota, Osorio Chong afirmó que “Creo que les está llegando la hora de ser gobierno y la realidad que les va a tocar”.

🔴 En Vivo, Conferencia del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI https://t.co/sl4Tui6upb — Senado de México (@senadomexicano) September 17, 2018

El coordinador del PRI aseguró que él y su partido aplauden las medidas de austeridad que impulsa la mayoría de Morena en el Congreso y el nuevo gobierno de López Obrador, pero dijo: “Ojalá que los ajustes les alcancen, pero les está alcanzando la realidad”.

También señaló que, en su opinión, el nuevo gobierno debe trabajar en preservar la economía, las inversiones logradas en los últimos años y la estabilidad.

“Yo creo que en estas rectificaciones que ha venido teniendo él y su equipo, están viendo la claridad que no todo es prometer y que no todo es decir que se van a entregar recursos, sino que hay que actuar con responsabilidad y eso es ver que los recursos no alcanzan para todos los programas. Le está entrando la realidad ya que van a ser gobierno que no se tiene todo el recurso que ellos pensaban, ni con sus planes de austeridad y que tenemos que preservar la economía”, comentó Osorio Chong sobre las declaraciones de López Obrador.

El país sí está en quiebra: Monreal

Mientras tanto, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, mostró su apoyo a López Obrador y coincidió en que la nueva administración sí heredará un país en quiebra, además de señalar que “decir ello no es curarse en salud”.

Monreal mencionó el “problema de las universidades que están en quiebra, el problema del fondo de pensiones, el aumento de la deuda externa, la situación de inseguridad y violencia en diversas zonas del país”.