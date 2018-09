El SAT destaca que estas empresas han sido investigadas y comprobadas como sociedades fantasma, además de que se les vincula con el desvío de más de 2 mil 270 millones de pesos de dependencias de gobierno como Sedesol y Pemex.

A pocos meses de que concluya la actual administración federal, el caso de la “Estafa Maestra” todavía no cuenta con un final claro.

Esta semana se dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incluido en su lista negra de empresas fantasma a 66 compañías que presuntamente habrían participado en el desvío de 2 mil 273 millones de pesos en el esquema de desvío de recursos públicos que se ha conocido como la Estafa Maestra.

De acuerdo con el SAT, estas empresas han sido investigadas y comprobadas como sociedades fantasma. Estas compañías simularon operaciones comerciales, pero no contaban con direcciones reales, no tenían infraestructura, ni personal, y aun así habrían tomado más de 2 mil 270 millones de pesos de dependencias de gobierno como Sedesol y Pemex.

Según reporta Animal Político, al menos otras 68 empresas que no cuentan con antecedentes de registro ante la Secretaría de Economía, o que no fueron localizadas en su dirección por la Auditoría Superior de la Federación, ganaron otros 2 mil 095 millones del erario.

Se trata de un total de 144 empresas irregulares que habrían recibido 4 mil 613 millones de pesos, gracias a que ocho universidades públicas habrían servido de “puente” para recibir los desvíos de al menos 11 dependencias de gobierno.

Los alcances de una investigación estancada

Hace un año exactamente, en el mes de septiembre de 2017, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el medio noticioso Animal Político, documentaron la investigación sobre el desvío de recursos a través de empresas fantasmas.

Esta semana, el presidente electo dijo que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y luego de Desarrollo Social (Sedesol), es sólo un “chivo expiatorio”. A Robles se le señala por haber participado en desvíos millonarios durante su gestión al frente de la Sedatu y la Sedesol, pero ha sido hasta esta semana que MCCI interpuso una denuncia en su contra.

“No es atribución del presidente electo ni del presidente en funciones ver quién se investiga y quién no se investiga, esa no está dentro de sus facultades constitucionales (…) Nosotros decidimos presentar esta denuncia contra quien resulte responsable, en aras de echar a andar lo que ya viene siendo una justicia tardía, pero para determinar y deslindar responsabilidades sobre quién desvió esos miles de millones de pesos que estaban destinados para las personas más pobres de México y que nunca llegaron a ellas”, señaló Darío Ramírez, director general de comunicación de MCCI en entrevista telefónica con The Huffington Post.

Ante lo que muchos han calificado como un estancamiento en las investigaciones, la organización ha interpuesto una primera denuncia ante la PGR en contra de los funcionarios de la Sedatu, la Sedesol, la Universidad Autónoma del Estado de México y diversas empresas fantasmas que resulten responsables.

Esta denuncia, aseguran, se debe a que hasta ahora sólo hay “sanciones que definitivamente son insatisfactorias para la gravedad del delito de cohecho, de malversación de fondos, de corrupción”.