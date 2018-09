¡Sinaloa nos necesita! Centros de acopio en apoyo a damnificados

View this post on Instagram

YA TENEMOS CENTRO DE ACOPIO EN COMMERCE CA ‼️‼️ GENTE DE LOS ÁNGELES QUE QUIERA AYUDAR A LOS DAMNIFICADOS DE SINALOA !!! Aquí est la información , POR FAVOR VEAN LA LISTA DE LO QUE SE NECESITA ‼️…….,AQUÍ LA PUSE ,de antemano gracias Estefanía por tu ayuda 🙏🏼 @sushi_el_antojo. DESLIZA🔙🔙🔙🔙🔙🔙 para ver la lista de lo que necesitan