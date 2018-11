Trump amenaza con cerrar la frontera si México no deporta a migrantes

Las declaraciones del presidente estadounidenses ocurren tras los enfrentamientos de este domingo entre migrantes centroamericanos e integrantes de la Patrulla Fronteriza en el cruce de San Ysidro, en la frontera con México.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a alzar la voz en contra de la Caravana Migrante que permanece en la línea fronteriza con México. En esta ocasión, el presidente estadounidense amenazó con cerrar de nueva cuenta la frontera sur si el gobierno mexicano no repatria a los migrantes a sus países de origen.

Luego de los enfrentamientos que ocurrieron este fin de semana, cuando integrantes de la Caravana que se encuentran actualmente en Tijuana, se enfrentaron a las autoridades e intentaron trepar al muro fronterizo con Estados Unidos, Trump los calificó como “criminales de sangre fría”.

“México debería remover a esos inmigrantes que ondean la bandera, muchos de los cuales son criminales de sangre fría, de regreso a sus países”, escribió el presidente estadounidense en un mensaje compartido en su cuenta de Twitter.

Mexico should move the flag waving Migrants, many of whom are stone cold criminals, back to their countries. Do it by plane, do it by bus, do it anyway you want, but they are NOT coming into the U.S.A. We will close the Border permanently if need be. Congress, fund the WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2018