AMLO y Trump ¿Hasta que el muro los separe?

Ciudad de México.- Nadie logra entender si es solo un capricho, un juego de intereses privados o una visión futurista que en el momento actual no es viable, pero la construcción del muro fronterizo es para Donald Trump, una prioridad en su gobierno.

Lo malo es que sigue arrastrando a México en ese juego de declaraciones y creando tensión, esto a pesar de que la tarde de ayer sostuvo una comunicación telefónica con Andrés López Obrador, donde hablaron de temas migratorios, pero horas después Trump aseguró en su cuenta de Twitter que nuestro país pagará el muro.

“De un modo u otro, México pagará por el Muro“. Esto nunca ha cambiado. Nuestro nuevo acuerdo con México (y Canadá), el USMCA, es mucho mejor que el antiguo, muy costoso y anti-acuerdo con el TLCAN de EE. UU., Que solo por el dinero que ahorramos, ¡MÉXICO PAGA POR EL MURO!”, escribió en la red social.

I often stated, “One way or the other, Mexico is going to pay for the Wall.” This has never changed. Our new deal with Mexico (and Canada), the USMCA, is so much better than the old, very costly & anti-USA NAFTA deal, that just by the money we save, MEXICO IS PAYING FOR THE WALL!

