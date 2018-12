Guardia Nacional, la controversia sobre la seguridad y paz en México

“Abrazos, no balazos” fue la frase que utilizó López Obrador en campaña al hablar de la reducción de violencia; sin embargo, ya en el poder, su propuesta de Guardia Nacional ha causado polémica.

En busca de defender su idea de la “República amorosa”, Andrés Manuel López Obrador presentó su tercera candidatura presidencial en la que aseguró que como parte de su estrategia de seguridad se atacarían los problemas de raíz y se evitarían muertes masivas que han manchado de sangre al país.

“No más asesinatos, ya no va a haber masacres porque hasta los heridos son rematados (…) vamos a buscar otra estrategia, vamos a atender las causas y vamos a conseguir la paz (…) vamos a cambiar a este régimen podrido, corrupto, de injusticias y privilegios, y vamos a impulsar el desarrollo, lo que puedo resumir en una frase: trabajo, buenos salarios, abrazos, no balazos.”

La Guardia Nacional y el poder militar ¿promesa incumplida?

El Plan de Seguridad presentado por el gobierno mexicano ubica a la Guardia Nacional como pieza clave para garantizar la paz en el país. Un proyecto duramente criticado por la oposición y organizaciones sociales que advierten sobre el riesgo que existe en contra de los Derechos Humanos.

La propuesta de Obrador de conformar un nuevo grupo de seguridad integrado por policías y militares bajo un mando único no es nueva. La iniciativa se reveló no sólo el libro “2018, La salida,” sino fue planteada por Julio Scherer Ibarra, propuesto como asesor jurídico de la Presidencia al puntualizar la intención del gobierno por separar a la Secretaría de Seguridad Pública de Gobernación.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Público, abordó el tema en tiempos de transición y subrayó la necesidad de cambios en el marco normativo y la promesa de campaña de sacar al Ejército de las calles en tres años.

“Nos dijo además que el consenso que existe en el nuevo gobierno es la salida de las fuerzas militares de las calles en un periodo de tres años. Esa es la estrategia porque lo que querían dejar claro es que están en contra de la militarización de la seguridad pública”, señaló.

¿Qué pasó entonces?

Durante la participación de Alfonso Durazo ante el Congreso, hizo un llamado para facilitar la conformación de la Guardia Nacional para regularizar la presencia de elementos en las calles.

“Tenemos que dar paso a la constitución de la Guardia Nacional para regularizar la presencia de esos elementos en tareas de seguridad pública y, si eventualmente el Congreso tomara la decisión, esperemos que no sea así, pero nosotros, en esa circunstancia, retiraríamos al ejército completamente a los cuarteles”.

En respuesta, Tatiana Clouthier, diputada de Morena, señaló que si bien estaba de acuerdo en la conformación de la Guardia Nacional, lo que se plantea no fue lo prometido en campaña.

“Nos amenazan que nos van a quitar a los militares y se vuelve una parte muy preocupante (…) Yo acudí a la presentación del programa de seguridad y me encantó toda la parte que iba acompañado a atender los problemas de raíz que me parecen fundamentales, pero ahora promueven la estrategia de paz con el Ejército cuando los números muestran lo contrario”, aseveró, “Y me quedo con el último punto, donde la pregunta sería: ¿por qué quitarle los contrapesos a la Guardia Nacional o al Ejecutivo quitando o eliminando el artículo 76 y el 78 constitucional o una redacción inclusive distinta, en donde quisiéramos dejar todo el poder en un hombre o en una persona? Eso es totalmente antidemocrático y es en contra de lo que votamos los mexicanos este pasado primero de julio”, indicó Clouthier en su argumento.

Si bien Alfonso Durazo asegura que no es una amenaza el retirar a los militares de las calles si no hay cambios en la ley, pareciera que si es un acto de presión para garantizar la conformación de la Guardia Nacional.

En marzo de 2019 se espera que el gobierno de Obrador lance una consulta ciudadana para la conformación del Plan de Seguridad y el presidente espera que los votantes apoyen su estrategia.