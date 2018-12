Pago de intereses por la deuda pública subió 55% en el sexenio de Peña

Para el fin de año se habrán pagado 489.1 mil millones de pesos en intereses y se estima que para 2019 la cifra a pagar será de casi 543 mil millones de pesos, 11% más a lo que la SCHP prevé para el cierre de este año.

Enrique Peña Nieto terminó su mandato como uno de los presidentes mexicanos más impopulares de los últimos años. Su gobierno, también, concluyó como una de las administraciones en las que más creció la deuda pública.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en cinco años, México pago el doble de intereses derivados de la deuda pública nacional. Se trata de cifra de 438.5 mil millones de pesos, destinados únicamente al pago de intereses entre enero y octubre de este año.

Esta cantidad representa una diferencia de 237.3 mil millones de pesos con respecto a lo que se pagó en entre enero y octubre de 2013, y de acuerdo con Sin Embargo, es 13 veces superior al presupuesto (38.3 mil millones de pesos) que el Gobierno federal le otorgó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para 2018.

Más intereses

Eso no es todo, según estimaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el fin de este año, se habrán pagado alrededor de 489.1 mil millones de pesos y se estima que para 2019 la cifra a pagar será de casi 543 mil millones de pesos, 11% más a lo que la SCHP prevé para el cierre de este año.

El PEF destaca que el pago de intereses por deuda pública forma parte del “gasto no programable” del Gobierno federal. Esto implica que es una obligación “que no financia la operación de las instituciones” gubernamentales, por lo que no se traduce en bienes y servicios para la población.

Estos intereses y el pago de los mismos limitan el espacio fiscal (o el dinero disponible para gastos) del Gobierno. Además, como uno de sus principales impactos, contribuye al aumento de la deuda pública.

“El costo financiero de la deuda aumentó 12.3 por ciento real, debido, en mayor medida, por un mayor pago de intereses de la deuda y, en menor medida, a mayores recursos para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca”, explicó la SHCP en un comunicado.