Para muchos, las dudas persisten: ¿Arturo Zaldívar podrá mantener la autonomía en la SCJN? ¿La influencia de Obrador será inapelable? por el momento, el nuevo ministro presidente ha prometido mantener la independencia con otros poderes.

Las predicciones de muchos se cumplieron el día de hoy. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue elegido como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su elección, dicen muchos, muestra el poder de influencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Zaldívar fungirá como ministro presidente para el periodo 2019-2022, y entre sus mayores retos se encuentra el de desligarse de los señalamientos en su contra y garantizar la independencia en la relación del Poder Judicial con el Ejecutivo y Legislativo.

Te puede interesar: Bajar las cuotas de los bancos: la promesa de Tatiana Clouthier

El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue electo Presidente de la @SCJN y del @CJF_Mx para el periodo 2019-2022 pic.twitter.com/NkYvCVAq1a — Suprema Corte (@SCJN) January 2, 2019

“Iniciaremos un diálogo constructivo y fructífero con los otros Poderes. Independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo”, señaló el nuevo presidente de la SCJN.

Cabe destacar que el nuevo presidente representará al Poder Judicial ante el Ejecutivo y el Legislativo por un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata. Reemplazará a José Ramón Cossío Díaz, que concluyó su periodo el pasado 30 de noviembre.

El gesto de Obrador

Tras darse a conocer la elección de Zaldívar, este jueves, López Obrador reveló que habló por la mañana como el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien felicitó por su nombramiento y garantizar la autonomía del Poder Judicial.

“Mi felicitación al Poder Judicial, independiente y autónomo que ayer eligió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera libre y democrática eligieron al ministro Arturo Zaldívar”, señaló el presidente morenista.

La trayectoria de Zaldívar

Por lo pronto, las dudas respecto a la autonomía de Zaldívar persisten ¿podrá deslindarse de la influencia de López Obrador? Lo cierto es que el nuevo ministro presidente tiene una trayectoria larga que da cierta tranquilidad hasta a los más escépticos.

Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional y ha combinado su actividad con la vida académica.

También fue profesor de derecho constitucional en la Escuela Libre de Derecho, también a nivel posgrado en la misma institución, de materias relacionadas con el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional.

Impartió también clases como profesor titular en las maestrías de derecho procesal constitucional y derecho constitucional y derechos humanos en la Universidad Panamericana. Por oposición, obtuvo la cátedra de derecho constitucional en la UNAM.

Actualmente es profesor titular de jurisprudencia constitucional en la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe, además de que ha impartido cursos y conferencias en diversas instituciones de educación superior de México y de Iberoamérica.