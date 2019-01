Relaciones Exteriores está aplicando una política exterior que se define en nuestra constitución, respondió el Ejecutivo ante la polémica relación de AMLO con Maduro.

Sorpresivamente, México se ha convertido en la solitaria voz de disentimiento internacional en torno a Venezuela y a su presidente, Nicolás Maduro. Desde la muerte de Hugo Chávez en 2013, el pueblo venezolano ha navegado a través de una profunda crisis económica y social y cada vez son más las voces nacionales e internacionales que exigen la renuncia de Maduro.

El viernes pasado, los representantes de 13 países de América Latina firmaron el llamado acuerdo de Lima, en el que se rechaza el mandato de Nicolás Maduro, debido a que, se asegura, las elecciones celebradas el pasado 20 de mayo de 2018 fueron ilegitimas.

Pero pese a las críticas, el gobierno de López Obrador decidió no firmar el acuerdo de Lima para “no intervenir” en la situación de Venezuela porque, en opinión del mandatario mexicano, la crisis en el país latinoamericano es un problema que corresponde sólo a los venezolanos resolver.

El artículo 89 y AMLO

La polémica de Venezuela ha perseguido a AMLO desde hace meses. No sólo son sus adversarios políticos que lo comparan con Hugo Chávez o con el propio Maduro, también son los ciudadanos de Venezuela que le piden mostrar una postura más dura en contra del chavismo.

Pero para Obrador, la postura de su gobierno responde a una obligación constitucional. Este lunes, en su rueda de prensa matutina, el mandatario insistió en la importancia de seguir el artículo X de la Constitución, en su fracción X, que estipula la no intervención y la solución pacífica de controversias.

“(…) es un principio constitucional, la no intervención ¿qué estamos haciendo? Apegándonos a lo que establece nuestra constitución, es un principio no solo constitucional, sino político. Juárez “el respeto entre los pueblos y las personas, entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” nosotros no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, yo respeto a quienes llevan a cabo esas políticas, a lo mejor ellos no tienen problemas en sus países y les da tiempo de ocuparse de otros países”, explicó hoy López Obrador.

Sin embargo… las críticas

Pese a los argumentos, las críticas no han cesado. El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco aseguró que:

“Perdimos a México. Ha quedado demostrado que mientras gobierne AMLO, los derechos humanos no serán un componente de la política exterior mexicana. Esto es música para los oídos de dictadores como Maduro y Ortega y una bofetada para sus víctimas”.