No son pocos los que ven en la administración de Romero Deschamps la cumbre del nepotismo, de la corrupción y el abuso sindical. Las recientes acciones del gobierno, ponen de nuevo en la mira al líder y muchos se preguntan si el amparo que solicitó es una muestra de un cercano fin a su liderazgo en el sindicato de Pemex.

Ha sido una semana ajetreada para Carlos Romero Deschamps. El líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) fue noticia esta semana tras expresar su apoyo al presidente Andrés López Obrador en su lucha en contra del huachicol y la corrupción dentro de Pemex, y ahora, también porque ha buscado un amparo para evitar su detención.

De acuerdo con el diario Reforma, el exsenador del PRI habría tramitado un amparo para pedir que sea suspendida cualquier orden de aprehensión que exista en su contra. La orden habría sido solicitada este martes a todos los jueces federales de la Ciudad de México, la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Federal Ministerial.

¿Buscado?

Según destacan las primeras versiones periodísticas, el líder sindical habría buscado un amparo luego de que presuntos agentes lo buscaron el pasado fin de semana. Estos sujetos, afirmó Deschamps, vestían uniformes de policía y lo buscaron en las oficinas de sus abogados porque, habrían dicho, tenían “un asunto” que atender con él.

Romero Deschamps también habría pedido a un juez que, a la hora de suspender cualquier acto de autoridad en su contra, le fije el pago de una garantía asequible, ya que, afirmó, su situación económica no le permite gastar cantidades “importantes” de dinero.

AMLO niega denuncia contra Deschamps

Por su parte, el presidente de México informó este viernes que su gobierno no tiene registrada denuncia alguna en contra del polémico líder sindical.

“Por lo que corresponde al gobierno, no existe una denuncia. Yo entiendo que hay gente que quisiera que se le enjuiciara, pero esto no corresponde a lo que legalmente existe, no hay de parte del gobierno una denuncia, no hay pruebas. No significa impunidad, significa decir la verdad para que no haya falsa información, rumores de que nosotros estemos persiguiéndolo porque no existe esta denuncia”, afirmó hoy el mandatario mexicano.

¿A qué le teme Romero Deschamps?

Aún sin una denuncia oficial en su contra, el exsenador priista ha mostrado suspicacia y recelo ante la guerra que ha emprendido Obrador en contra del huachicol.

El gobierno federal no sólo ha ido detrás de los ladrones de hidrocarburos, ha congelado cuentas de trabajadores y extrabajadores de Pemex que han facilitado este delito. Ha enviado a efectivos militares a instalaciones de la petrolera para intentar menguar la corrupción y ha prometido un verdadero cambio en la paraestatal.

A Deschamps, que lleva en la dirigencia del sindicato de Pemex desde 1993 y se reeligió hasta 2024, en teoría, le resta un largo tiempo al frente del sindicato petrolero, pero nada es seguro y su privilegiada (y sumamente criticada) posición podría cambiar de un momento a otro.