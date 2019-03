“El gobierno sabrá estar a la altura de las circunstancia”, dijo hoy el presidente Obrador al presentar el informe de sus primeros 100 días de gobierno. “Vamos a seguir construyendo en armonía la Cuarta Transformación. Vamos a construir entre todos ´la bella utopía´”, dijo.

No hay plazo que no se cumpla, este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió 100 días al frente del gobierno y este lunes ha presentado su informe sobre los primeros meses de su administración.

Desde Palacio Nacional, Obrador destacó que de los 100 compromisos a los que se comprometió la noche del 1 de diciembre, durante su histórica toma de posesión, ya se han cumplido 62, mientras que el resto se encuentra en proceso de cumplir.

El fundador de Morena destacó que entre los compromisos cumplidos destacan la construcción de caminos en zonas indígenas, capacitación para jóvenes y becas mensuales, apoyos a personas con discapacidad y becas mensuales a estudiantes de todos los niveles educativos.

Las cifras del presidente contrastan con los reportes de medios de comunicación nacional, como el sitio Sin Embargo, que destaca que de los 100 compromisos a los que se comprometió López Obrador el 1 de diciembre, 22 han sido cumplidos; 25 están en proceso; 12 no se han cumplido y 41 aún permanecen sin evaluar.

Lo más importante del informe

En temas más controversiales, el presidente aseguró que todos los beneficiarios de estancias infantiles y Cendis recibirán ahora, de manera directa, los apoyos económicos que les corresponden para evitar simulaciones y “moches”.

Al hablar sobre las obras de su gobierno, el mandatario destacó que actualmente existen 70 obras de hospitales por concluir, estas obras, mencionó, son producto de gestiones anteriores. Por tal motivo, dijo, su administración no iniciará ningún proyecto de gran escuela que no pueda terminarse en su mandato.

En ese sentido, proyectos como el Tren Maya la refinería en Dos Bocas, deberán concluirse antes de que finalice el sexenio.

Obrador también insistió en que su gobierno ha tomado la decisión de no sembrar maíz transgénico, no emplear el método de fracking para extraer hidrocarburos e insistió en que no se dará respaldo a la mina de Los Cardones, en Baja California Sur, además de que aseguró que no se privatizará el agua y que se protegerá la flora y fauna en todo el país.