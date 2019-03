El subsecretaria de Hacienda, Arturo Herrera, mencionó que la construcción del megaproyecto se retrasaría, sin embargo, el presidente López Obrador desmintió estos dichos y señaló que la licitación será el 18 de marzo.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador tuvieron un desencuentro esta semana, al referirse al tema de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, uno de los principales proyectos de la nueva administración.

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, destacó este lunes que la construcción de la refinería se retrasaría debido a los nuevos incentivos que se planean para Petróleos Mexicanos (Pemex).

En respuesta, el presidente López Obrador negó que se vaya a registrar un aplazamiento de la licitación para la construcción, la cual se lanzará el próximo 18 de marzo, además de que precisó que la obra tendrá un costo de 6 millones de dólares y no de ocho como mencionó el subsecretario de Hacienda.

“Adicionalmente se cuenta con 50 mil millones de pesos para la refinería a parte de lo de Pemex y entonces sí tenemos presupuesto. Es muy probable que se haga el anuncio de la licitación paran el18 de marzo. Vamos muy bien y se va a construir la refinería, se va a terminar en tres años y va a costar alrededor de 6 millones de dólares”, afirmó el presidente.

La visión de Hacienda

Las declaraciones del mandatario mexicano chocan con las hechas por Arturo Herrera, quien detalló en entrevista para Financial Times que la obra destinaría alrededor de 2 mil 500 millones de pesos al rescate de la petrolera.

Por tal motivo, dijo, la obra que se realizará en el municipio de Paraíso no será autorizada “hasta que tengamos una cifra final que no sea muy diferente de los 8 mil millones de dólares originales”. También precisó al diario citado que el Gobierno Federal mantiene un diálogo constante con el Fondo Monetario Internacional y con organizaciones internacionales para facilitar la inyección de capitales de Pemex, pero que éstas están más concentradas en encontrar soluciones técnicas y no en la solicitud de préstamos.

En contraste, el fundador de Morena mencionó este martes que Pemex ha aumentado su presupuesto en un 40% en tanto que la Comisión Federal de Electricidad recibió un aumento del 60%, por lo que es sumamente probable que la licitación arranque el 18 de marzo, como se había planeado en un principio.