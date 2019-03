Tatiana Clouthier dio a conocer que propondrá una iniciativa de reforma para reducir de 128 a 96 el número de senadores den la Cámara Alta.

A Tatiana Clouthier no se le conoce por ser una figura de posiciones políticas ortodoxas. Para muchos, su destacada participación en las campañas electorales fueron clave para llevar a Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial.

Ahora, ya como diputada federal de Morena, Tatiana Clouthier continúa con sus posición de figura incómoda y ha propuesto una iniciativa de reforma para reducir de 128 a 96 el número de senadores en la Cámara Alta.

Te puede interesar: Bajar las cuotas de los bancos: la promesa de Tatiana Clouthier

“En (la Cámara de) Senadores parecería que hay dos pluris: en los senadores tenemos una representación proporcional que se da, salen los (ciudadanos) a votar, el partido que gana mete dos, y el que saca el segundo lugar tiene la primera minoría, entonces hay una manera de estar representadas las minorías”, afirmó la senadora en una entrevista otorgada al diario Reforma.

“Pero hay un truco más, que esta reforma (política) se dio de una manera absurda hace mucho tiempo y no la hemos modificado, donde vienen 32 senadores de lista que no representan a nadie, el principio propio de la representación de los senadores es de las entidades federativas, y estos (32) representan quién sabe a quién”, destacó la senadora.

Tatiana Clouthier explicó que el objetivo es cerrar la puerta a los 32 legisladores que obtienen un escaño mediante la denominada “lista nacional” de candidatos plurinominales.

Cabe destacar que fue precisamente esta vía por la que el exmandatario de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y al ex Gobernador chiapaneco Manuel Velasco llegar a la Cámara Alta, a pesar de que fueron postulados en estados en los que no desempeñaron sus cargos o donde no tenía residencia.

En ese sentido, Clouthier advirtió que esta medida tenga como objetivo afectar la oposición en el país.

“No, de ninguna manera, estaría hasta casi ofendiéndome a mí misma en términos de que creo en los procesos democráticos, creo que los partidos se tienen que fortalecer, y creo que esta elección lleva a todos los partidos a entender que algo hicieron mal, se alejaron de la sociedad y tienen que volver a reencontrarse con ella, y ésta es una manera de dar un paso a reencontrarse con la sociedad”, indicó.