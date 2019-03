Tamaulipas se ha convertido en una verdadera trampa para los migrantes centroamericanos que atraviesan México en busca del sueño americano.

Nadie sabe bien a bien cuáles son las cifras reales, pero hasta el momento y de forma oficial se sabe que 19 migrantes desaparecieron en el violento estado mexicano y se habla de hasta 135 más que han sido rescatados por las autoridades mexicanas.

De acuerdo con un reporte de las autoridades del estado, este jueves fueron rescatados 79 centroamericanos que permanecían retenidos por integrantes del crimen organizado en la ciudad de Reynosa, en el estado limítrofe con los Estados Unidos.

La Secretaría de Seguridad dio a conocer que 35 guatemaltecos, 27 salvadoreños y 17 hondureños fueron rescatados tras un enfrentamiento con personas armadas que huyeron a bordo de un vehículo en la referida ciudad de Reynosa.

Junto con los migrantes extranjeros, también fueron rescatados 4 personas mexicanas.

Otro rescate

El de este jueves no ha sido el único rescate de migrantes que se registró esta semana. El miércoles, militares mexicanos rescataron a otro grupo de 34 centroamericanos que eran retenidos en una casa en la ciudad de Altamira, también en Tamaulipas.

En este estado, considerado uno de los más peligrosos en México, la semana pasada un grupo de hombres fuertemente armados secuestro a 19 pasajeros que viajaban a bordo de un autobús por una carretera de Tamaulipas y se sospecha que todos ellos eran migrantes que trataban de llegar hasta los estados Unidos.

Minimizan crisis

Pese a estos números, el gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza descartó que exista una crisis por el rapto de migrantes en Tamaulipas, y aseguró que este tipo de situaciones son prácticas que vienen de tiempo atrás y por las que no hay denuncias al respecto.

“Para aclarar, no hay desapariciones (Tamaulipas), no hay ningún indicio, son prácticas que ya tienen mucho tiempo en México, se están haciendo las investigaciones al respecto, es parte del fenómeno migratorio que se vive en otras partes del mundo y no somos la excepción”, indicó.

Y es que de acuerdo con el gobernador, muchas migrantes contratan los servicios de polleros que prometen llevarlos hasta los Estados Unidos, pero en muchos casos estas personas retienen a sus clientes y exigen dinero a sus familiares para dejarlos en libertad.

“Tenemos el fenómeno de centroamericanos que buscan el sueño americano y pagan a personas del otro lado de la frontera para que los lleven a Estados Unidos, ya pedimos al Gobierno federal estén más atentos, desde hace tiempo se relajó la vigilancia, lo que es aprovechado incluso por grupos delincuenciales”, expresó el mandatario.