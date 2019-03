El escritor y columnista Ricardo Sevilla reveló que participó en un grupo dedicado a generar contenido “para atacar la imagen del político tabasqueño. El rigor era mínimo. Se trataba, en el peor de los casos, de hacerlo parecer zafio, intolerante y, sobre todo, como un dictador”.

Muchos lo sospechan, pero hasta el momento nadie ha podido comprobarlo. No sería la primera vez, sin embargo, que se documenta una “campaña negra” en contra del hoy presidente de México. Lo diferente sería que en esta ocasión habrían participado figuras importantes del ámbito de la cultura.

De acuerdo con Ricardo Sevilla, columnista y editor, en la supuesta campaña anti Obrador estarían involucrados el historiador Enrique Krauze y empresarios como Alejandro Ramírez de Cinépolis y Grupo Coppel.

En su investigación titulado “Operación Berlín”, publicada por Eje Central, detalló que en octubre de 2016, meses antes de que iniciara la contienda electoral por la presidencia en México, fue reclutado por el propio Enrique Krauze para participar en el equipo que realizó una campaña para tratar de golpear a Obrador.

Sevilla también envió un escrito al portal Aristegui Noticias en el que indicó que trabajó durante meses trabajo en esta estrategia, contactado por Krauze, director de Letras Libres, y pagado por la asociación Colección Isabel y Agustín Coppel.

Como parte de este grupo, destaca Sevilla, su función era realizar materiales “para atacar la imagen del político tabasqueño. El rigor era mínimo. Se trataba, en el peor de los casos, de hacerlo parecer zafio, intolerante y, sobre todo, como un dictador”.

El editor relató también que Fernando García Ramírez, colaborador y amigo de Krauze, coordinaba las peticiones de información contra López Obrador. Estas reuniones se realizaban en la calle de Berlín en Coyoacán o en las oficinas de Letras Libres, publicación dirigida por el historiador.

Sevilla compartió sendas capturas de pantalla en las que se puede comprobar las conversaciones que supuestamente mantuvo con Fernando García Ramírez, quien fuera subdirector de Letras Libres y que actualmente escribe y, dice Sevilla, forma parte de su consejo editorial.

La respuesta de Krauze

Por su parte, Enrique Krauze negó este lunes haber participado en campaña alguna en contra de AMLo y aseguró que:

“Yo nunca maquiné nada contra López Obrador que no sea lo que he escrito en mis ensayos y mis libros desde 2005 para acá, eso es crítica política perfectamente válida. Se me ha querido vincular con una conspiración con un complot”.

Yo también lo respeto a usted, Señor Presidente @lopezobrador_ . Mi crítica ha sido franca y pública. He apoyado su proyecto social y moral. Y agradezco que reitere usted su postura de proteger las libertades. https://t.co/eJKkBJns0k — Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) March 18, 2019

Krauze negó conocer a Sevilla, pero reconoció conocer a García Ramírez, de quien dijo es su amigo y fue su colaborador hasta 2016.

“Solo tenía un diálogo con Fernando (García Ramírez), es un hombre crítico, él no es un robot, no es un bot mío. Yo no intervine en absoluto ni en la configuración ni en el trabajo de ese grupo en el que participó Sevilla, que dice que yo lo recluté, que dice que yo maquiné. No existe ninguna evidencia de eso, lo que se falta aquí es a la verdad”, sentenció Krauze.