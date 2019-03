Parece que cada vez que “la tía Tatis” habla sobre su experiencia como coordinadora de Campaña de López Obrador muchos tiemblan y es que el libro de Tatiana Clouthier detalla la guerra sucia contra el ahora presidente de México.

Para Tatiata Clouthier las cosas son muy claras: sí existió una campaña de mentiras y “fake news” durante la elección presidencial de 2018. El objetivo, asegura, era claro: golpear a Andrés Manuel López Obrador.

Clouthier, coordinadora de campaña de AMLO y considerada por muchos pieza fundamental para su victoria en las urnas, presentó este juez su polémico libro “Juntos Hicimos Historia”, en el que confirma que desde su punto de vista fueron varios los grupos que operaron en contra de Obrador.

En entrevista para Sin Embargo, la hoy diputada aseguró que fueron varios grupos integrados por “hombres de negocios muy poderosos e intelectuales influyentes”, los que orquestaron una campaña negra en contra de Obrador.

Te puede interesar: Operación Berlín: acusan a Enrique Krauze de participar en la campaña negra en contra de Obrador

Clouthier, no obstante, reconoció que no sabe si estos grupos terminaron uniéndose en algún momento, pero la legisladora consideró que estos grupos inventaron información para intentar frenar la popularidad de AMLO. También, recalcó, ella no es la autoridad para decidir si los autores de la trama “sucia” contra AMLO merecen un castigo.

Los frentes contra AMLO

En su libro, la legisladora recuerda que uno de los personajes que lanzó una fuerte ofensiva contra la campaña de Obrador fue Germán Larrea Mota Velasco, director ejecutivo de Grupo México, quien habría contratado por 70 millones de pesos a Francisco Ortiz para intentar destruir la campaña del morenista.

Agustín Coppel, de Grupo Coppel, ha sido identificado por Tatiana como otro de los conjurista contra AMLO. Supuestamente, el empresario “encargó a su amigo, el exdiputado panista Jesús Ramón Rojo Mancillas, que coordinara los esfuerzos para habilitar una oficina de ´inteligencia´ que tuviera como objetivo frenar el avance de López Obrador.

Clouthier afirma que Coppel se reunió incluso con Enrique Krauze “para encargarle preparar contenidos intelectuales más refinados”.

Sobre este último caso, Ricardo Sevilla Gutiérrez, editor y escritor, reveló esta semana en un texto publicado por Aristegui Noticias que fue reclutado por Krauze para formar parte de “la trama con la que se intentó descarrilar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador”.

Al respecto, Krauze, director de la revista Letras Libres, negó las afirmaciones de Sevilla y aseguró nunca haberse reunido con él.