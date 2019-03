Un tipo de estafa que consiste en fingir una emergencia de la “patrona” o “patrón” y otro que consiste en obtener información de un domicilio particular engañando a trabajadoras domésticas han cobrado fuerza en la capital del país.

Los fraudes conocidos como “la patrona” y “sobre amarillo” son dos formas de estafa que ha detectado el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Las trabajadoras del hogar las principales víctimas de este fraude, afirmó Salvador Guerrero Chiprés, titular del Consejo. El modus operandi del fraude de la patrona, es llamar por teléfono haciéndole creer a la víctima que su empleador tiene una emergencia o una situación de riesgo. Las cifras que tiene el Consejo de este tipo de extorsión son de 674 denuncias en 2018 y 172 en lo que va de este 2019. Las alcaldías con más casos son Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

“De esto han sido sujetos funcionarios públicos, directores de bancos, todo tipo de empleados, básicamente sectores de clase media de toda la ciudad”, señaló Guerrero Chiprés.

En el caso del fraude del sobre amarillo, los delincuentes llaman a las personas del servicio pidiéndoles que busquen un sobre en la casa.

“En la modalidad del sobre amarillo engañan a la víctima haciéndola buscar un sobre inexistente, y la controlan telefónicamente mientras obtienen más información de la vivienda, al grado de solicitar a la trabajadora que tome imágenes con el celular”, afirmó el titular del consejo.

En resumen, en ambas estafas los criminales llaman a las trabajadoras domésticas de un hogar y se hacen pasar por sus jefes. En el primer caso, pretenden ser la “patrona” y dicen que tienen una emergencia y pueden solicitar un depósito, números de tarjetas bancarías u otro tipo de información. En el segundo caso, los estafadores llaman haciéndose pasar por los jefes y le dicen a la trabajadora que busque por la casa un sobre amarillo. Cuando este no es encontrado, le piden descripciones de los lugares en los cuales está buscando dicho sobre e incluso fotos para decirle en donde más buscar.

Para evitar caer en este tipo de estafas, se recomienda no contestar números de teléfonos que no se tengan registrados. En caso de hacerlo, no se debe dar ningún tipo de información sobre una vivienda o sus propietarios. Para evitar ser víctima de fraude, no se debe realizar ningún tipo de depósito ante una supuesta emergencia. Antes de hacerlo, se debe colgar y verificar por cuenta propia que la persona que llamó sí era quien afirmaba ser.

