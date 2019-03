Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la petición es sencilla y razonable: México quiere una disculpa, dijo, no una indemnización.

Este miércoles, durante su rueda de prensa matutina, el tabasqueño retomó el tema sobre la disculpa que pidió a España por los atropellos y abusos a los derechos humanos que se perpetraron durante la Conquista (disculpa a la que se ha negado rotundamente el gobierno español) y señaló que se ha exagerado mucho al respecto.

Ante la negativa del gobierno de España a entregar una disculpa, Obrador insistió en que, por el momento, el tema queda latente y se deberá esperar a que se calmen los ánimos.

“Vamos a esperar un tiempo, que se serene los ánimos. Se me hace que hubo pues una sobre respuesta. Se exageró mucho, lo cual demuestra también que ahí está el tema, subterráneo, en el subsuelo”, señaló el presidente mexicano.

Una lección de historia

Dado a alternar la información de acciones de gobierno con su particular forma de narrar, el presidente Andrés Manuel recordó que Hernán Cortés fue quien ordenó el asesinato de Cuauhtémoc en lo que hoy es el municipio de Tenosique, Tabasco, en 1525 y que incluso los padres de la patria, Miguel Hidalgo y José María Morelos, fueron excomulgados por la Iglesia Católica.

En este contexto, el presidente cuestionó si los 500 años de la Conquista se van a conmemorar o si vamos a olvidar nuestra historia.

“Yo les pregunto a ustedes: ¿vamos a celebrar los 500 años?, ¿se va celebrar una conquista, una intervención? ¿Por qué no se hace una relatoría de hechos, se ofrece disculpas a los pueblos originarios? No estamos pidiendo una indemnización, que nos devuelvan recursos que se transfirieron a Europa. No estamos pidiendo eso, es nada más aclarar lo que sucedió”, cuestionó el mandatario.

Sobre la petición que se hizo al papa, y que también fue negada, el mandatario federal recordó que Francisco ya se disculpó con las comunidades de Bolivia, pero lo que se ha pedido es que haga lo mismo con México.

“Ya él (el papa) pidió perdón en Bolivia, lo que estamos solicitando es lo mismo a los pueblos originarios de México. Pero siempre habrá una actitud respetuosa para con el papa, con el Rey y los gobernantes extranjeros”, sentenció Obrador.