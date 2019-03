Habrá dos tipos de uniformes: uno de campo y otro de proximidad. El primero será el empleado por los elementos de la policía militar, naval y federal en operativos y el segundo será portado por elementos que estén en contacto con la sociedad.

La Guardia Nacional es un hecho. A meses de que se ponga en marcha la estrategia del nuevo cuerpo policiaco creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, este miércoles se presentaron los uniformes que serán utilizados por los elementos que integren el equipo.

Durante una rueda de prensa en la II Zona Litar en Tijuana, Baja California, el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presentó los uniformes que serán utilizados por los elementos de la Guardia Nacional.

Estos uniformes, se dijo, se comenzarán a fabricar y estarán listos en aproximadamente un mes. La Guardia Nacional, dijo el funcionario, contará con dos uniformes:

De campo: vestimenta que será utilizada por el personal desplegado en las coordinaciones regionales y que cuenta con un brazalete que identificará a quien lo porte como elementos de la Guardia Nacional.

De proximidad: este uniforme será empleado por el personal de la fuerza para estar en contacto con la sociedad y tendrá la leyenda “Guardia Nacional” y “GN” en la espalda.

Cabe destacar que el uniforme de proximidad contará, además, con una chamarra adicional para que los elementos se cubran de las inclemencias del tiempo.

“Tendrá sus posibilidades para que le permita al personal actuar si retirarse la chamarra, a través de cierres que le permitan emplear la herramienta para cumplir su tarea”, destacó el general Luis Cresencio.

El general también explicó que será la propia Secretaría de la Defensa Nacional la encargada de realizar los dos uniformes en las fábricas del Ejército.

Las primeras etapas de la Guardia Nacional

En la rueda de prensa también estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó que en una primera etapa se incorporarán elementos de la Policía Federal (PF) y de las policías militar y de la marina.

También recordó que se está haciendo una convocatoria para civiles que quieran formar parte del cuerpo policiaco, ya que sólo se tenían 10 mil elementos de la Policía Federal para garantizar la seguridad de todo el país, además de que la pasada administración tenía un servicio de policías privados de 50 mil elementos para cuidar las oficinas públicas.

“Se usaba al Ejército y a la Marina para operativos especiales vinculados sobre todo para el combate al narcotráfico pero no a la seguridad pública. Lo que. a nosotros nos importa, nos interesa es nuestra obligación, es garantizar que no asesinen, que no secuestren a nadie, que no haya robo en casas, que no haya robo en la calle. Eso es lo más importante la seguridad pública”, criticó el presidente.