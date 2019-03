La Reforma Educativa de AMLO y la crisis de la educación en México

Está por comenzar una nueva etapa en la educación en México, luego de que las comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron la Reforma Educativa de AMLO, una propuesta que busca darle un toque humanista y con mayor equidad a lo que se enseña en las aulas.

Ciudad de México.- El tema de la educación en México es complejo e involucra muchos aspectos, desde el eminentemente académico, hasta cuestiones de poder político, sindical y mucho ruido en medio de todo esto, pero lo cierto es que hay una crisis en este sector y AMLO quiere cambiar esto.

Para lograrlo derogó la antigua reforma impulsada por el gobierno anterior y propuso una nueva iniciativa de ley que ya fue aprobada por las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y será votada en el pleno el próximo 2 de abril.

Pero de entrada, la Reforma Educativa de AMLO plantea cambios diametrales para evaluar a los maestros, garantizar sus puestos laborales, abrir nuevos espacios para la inclusión de más niños y jóvenes en la educación básica y superior y todo con un enfoque que distingue las diversas condiciones de cada región del país.

Los cambios más importantes

En ese sentido, la propuesta del gobierno federal para enfrentar la crisis educativa por la que atraviesa el país, contempla cambios importantes con respecto a la reforma educativa implementada en 2013.

De entrada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que se deja de lado la “evaluación punitiva” de los maestros y prohíbe “ligar cualquier proceso a la permanencia del empleo”; además cambia el enfoque de evaluar de forma “estandarizada y homogénea” a uno donde contempla las condiciones locales y regionales.

También desparece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y en su lugar crea la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, bajo la cual se “regulará la admisión, promoción y reconocimiento de los educadores”.

Y según el gobierno federal, con esto se “revaloriza al magisterio como agente de transformación nacional con un nuevo derecho” y se crea un “sistema voluntario para la mejora continua, a través de la formación.

Con la nueva reforma se subraya el carácter de “educación pública, gratuita e integral”, además de agregar un toque “humanista” en todos los niveles y “enfocada para vida y desarrollo nacional” pero con un “enfoque regionalizado pluricultural y pluriétnico”.

En cuanto al sistema de promoción para los maestros, se contempla uno con “escalafones vertical y horizontales” y “se garantizan los derechos laborales y la estabilidad en el trabajo” para los maestros.

Equidad y trabajo conjunto

En ese sentido, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, destacó estos cambios como avances importantes para mejorar el entorno educativo en el país, ya que “ahora se recurre a la equidad” en todos los sentidos.

Con esto, el funcionario señaló que “constituye uno de nuevos principios pilares de la educación pública” y expuso que esta nueva reforma “es integral” pues “se transparenta el otorgamiento de las plazas docentes, posee un enfoque regional y pluricultural, con una educación superior obligatoria y que fortalece la educación normal pública”.

Pero no todos los sectores están de acuerdo con esto y ante los reclamos y las presiones que ha hecho la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), el presidente Andrés Manuel López Obrador les ofreció un diálogo continuo y trabajo conjunto.

“Ofrecemos diálogo, mano abierta y franca y no puño cerrado, nada de represión, esa es también una diferencia sustancial”, aseguró el mandatario en su conferencia matutina y prometió además “diálogo el tiempo que sea necesario”.

AMLO también señaló que tendrá una comunicación directa con los trabajadores del magisterio y no con los dirigentes sindicales, ya que “en muchos casos –afirmó- los líderes no actúan bajo principios democráticos, no toman en cuenta el sentir de los agremiados”.

Las reacciones de los expertos

Ante estos cambios propuestos por el gobierno federal, algunos expertos ya han expresado su punto de vista y la mayoría coincide en que son positivos, aunque falta definir algunos aspectos de su aplicación.

De acuerdo a David Calderón, de la organización Mexicanos Primero, uno de los aspectos más importantes es el tema de la equidad tanto en los alumnos como en el trato hacia los maestros y destacó que “se garantice inclusión a estudiantes con discapacidad y que ya no se vayan a realizar evaluaciones estandarizadas”.

Pero advirtió que aún falta ver el tema presupuestal para cumplir con todo estos objetivos. Algo en lo que coincide el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), quien ve como un avance positivo la incorporación de la educación superior como obligatoria y gratuita, pero advirtió de las “presiones a las finanzas públicas que esto puede tener”, según información que retoma ADN Político.

De esta manera, la Reforma Educativa de AMLO busca enfrentar la crisis de la educación en México, algo que se traslada a todos los ámbitos de la sociedad y que afecta el desarrollo del país, por lo que esto puede ser el inicio de un cambio estructural que modifique los pobres resultados en esta materia.