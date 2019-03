¿Obrador envío un mensaje entre líneas a los líderes de la CNTE? Criticó a los maestros que cerraron el Congreso y aseguró que muchos líderes son conservadores y no respetan el sentir de sus bases.

La relación entre los maestros inconformes con la reforma educativa y el presidente Andrés Manuel López Obrador no parece atravesar sus mejores momentos. AMLO ha asegurado que cumplirá los compromisos hechos con el magisterio, pero los profesores se muestran insatisfechos, impacientes.

Obrador ha sido receptivo a los cuestionamientos de los maestros. Este viernes, durante su conferencia matutina, el presidente crítico a los profesores que “ahora toman la Cámara, señalan que es igual, que estamos engañando, que estamos simulando. Pues no, no somos lo mismo”.

Te puede interesar: La Guardia Nacional está a punto de reclutar… pero sin ley que defina los requisitos

También esta mañana, Esteban Moctezuma, Secretario de Educación, explicó que las diferencias entre la reforma al sector que fue impulsada en 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto y la que propone el nuevo gobierno es que la primera impone una evaluación punitiva como requisito para la permanencia del puesto, mientras que la nueva prohíbe ligar cualquier proceso a la permanencia del mismo.

¿El mensaje de AMLO?

Mientras se tensa la relación entre los maestros (muchos de los cuales lo apoyaron en campaña) y AMLO, muchos han visto evidencias de un quiebre entre ambas partes. Incluso señales de mensajes velados.

“Quiero enviar un mensaje a los maestros de México para informarles que lo que me interesa es que los maestros en activo y jubilados sepan que estamos cumpliendo nuestro compromiso”, dijo hoy el mandatario.

Inmediatamente después dijo que busca que no haya manipulación “porque hay grupos de intereses creados. Siempre he dicho que la extrema derecha y la extrema izquierda se tocan, se juntan y no quieren que se lleve a cabo la transformación”.

“Si hace falta más información, ofrecemos diálogo. Nada de represión. Esa es también una diferencia sustancial. Diálogo, acuerdo, el tiempo que sea necesario. No autoritarismo, no represión. En eso también somos distintos, no somos represores”, mencionó el presidente.

Finalmente, aseguró que algunos dirigentes de organizaciones no siempre actúan bajo los principios democráticos y no siempre consultan a las bases de los movimientos ni toman decisiones respetando el sentir de los agremiados.

“Quiero tener una comunicación más que con los dirigentes, con las bases, no quiero una relación corporativa, sino horizontal y ciudadana”, dijo el presidente en lo que muchos han leído como una amenaza velada a los dirigentes de la CNTE.