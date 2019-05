El mandatario mexicano y la directora general del FMI se reunieron este viernes para discutir temas sobre el crecimiento económico de la región y el combate a la pobreza, entre otros temas.

Conforme a lo previsto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se reunió este miércoles con la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christiane Lagarde.

La reunión tuvo lugar en Palacio Nacional y el mandatario mexicano y la directora del FMI coincidieron en que la necesidad de aplicar nuevos enfoques en su relación, a fin de combatir la pobreza y respetar el medio ambiente.

La importancia de la reunión

El encuentro de AMLO y Lagarde estuvo revestido de gran importancia. México forma parte de la Organización para Cooperación y el Desarrollo (OCEDE), conocida como “el club de los países ricos”, sin embargo, en el país 43% de la población vive en condiciones de pobreza (alrededor de 53 millones de mexicanos).

.@Lagarde discussed the need to pursue policies to strengthen inclusive growth with #Mexico’s Finance Minister @CarlosUrzuaSHCP. She welcomed Mexico’s commitment to fiscal prudence while protecting other social and infrastructure priorities. pic.twitter.com/RrOUaUWnsi — IMF (@IMFNews) May 29, 2019

Antes del encuentro de este miércoles, Obrador insistió en que el país no solicitaría crédito al FMI, ya que “afortunadamente no requerimos, no necesitamos de apoyos financieros, no hay que decir de esta agua no beberé, pero van bien las finanzas”.

Today, I met #Mexico’s President @lopezobrador_. I commended him for the pursuit of prudent fiscal policies and his focus on boosting inclusive growth and reducing poverty, #inequality and #corruption. pic.twitter.com/oAza0886rW — Christine Lagarde (@Lagarde) May 29, 2019

Fuentes cercanas al gobierno federal adelantaron que Obrador presentaría un resumen de las acciones y expectativas económicas de este gobierno, y plantearía “la estabilidad financiera que mantiene este gobierno a más de cinco meses de inicio de la administración y los planes para lograr el crecimiento económico que se quiere del cuatro por ciento”.

Conversamos más de una hora con la maestra Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Coincidimos en aplicar nuevos enfoques en nuestras relaciones: honestidad, igualdad de género, respeto al medio ambiente y combate a la pobreza. pic.twitter.com/KaL0KxJMJV — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 29, 2019

Meses atrás, el FMI redujo sus estimaciones de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de México a un 1.6% para 2019 y 1.9% para 2020, debido, en parte, a “cambios en las percepciones sobre la dirección de las políticas de la nueva administración”, lo que ha generado incertidumbre en el gobierno de AMLO.

Cabe destacar también que México tiene una línea de crédito flexible con el FMI y en noviembre pasado, antes de que López Obrador asumiera de forma oficial el cargo como presidente, las autoridades financieras mexicanas solicitaron la renovación de la línea por 74,000 millones de dólares para los 12 meses que restan del acuerdo.

Sobre su reunión con el presidente Obrador, Lagarde escribió en Twitter: «Hoy (miércoles) me reuní con el presidente López Obrador. Lo felicité por la búsqueda de políticas fiscales prudentes y su enfoque en impulsar el crecimiento inclusivo y reducir la pobreza, inequidad y corrupción».

La abogada y política francesa, quien dirige el FMI desde 2011, acudirá esta tarde al Senado mexicano para una sesión solemne en el primer día de su visita a México, el jueves participará del Women’s Forum 2019 en la capital mexicana.

