Relación de 75 años del FMI y México no está exenta de controversias

La reciente visita de Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, fue aprovechada por el presidente de México para anunciar el nuevo enfoque que desea darle a la relación entre el país y el organismo internacional, colaboración que tiene más de 75 años de haberse iniciado.

Fundado en 1944, durante una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, Nuevo Hampshire, Estados Unidos, el FMI tenía como objetivo inicial «establecer un marco de cooperación económica internacional destinado a evitar que se repitieran las devaluaciones cambiarias competitivas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años treinta».

En ese entonces el secretario de Hacienda de México, Eduardo Suárez Aránzolo, fue el encargado del panel «Medios de cooperación financiera Internacional», con lo que se inició una relación entre el FMI y el estado mexicano que con altibajos para finalmente en décadas recientes logró transformarse en una confianza plena en las políticas económicas del país y gracias a lo cual el gobierno cuenta con una línea de crédito por 74 mil millones de dólares.

Artículo relacionado: AMLO y Lagarde: una reunión encaminada al crecimiento de la región

Según el Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext), el primer desacuerdo entre el FMI y México se dió en 1949 cuando el gobierno de Miguel Alemán Valdés solicitó un apoyo de 22.5 millones de dólares, dinero que sería destinado a incrementar su reserva de dólares, pero el préstamo fue negado debido a los lineamientos del organismo creado en Estados Unidos que «prohíbe el uso de recursos para financiar salidas de capital».

1995 año clave para la relación entre el FMI y México

La crisis financiera de 1994 puso de nueva cuenta a prueba los nexos entre el Fondo Monetario Internacional y México ya que en esos meses se generó una depreciación pronunciada del peso frente al dólar lo que ocasionó una crisis profunda en el sector financiero mexicano. Ante esta situación el FMI otorgó un paquete de rescate de 50 mil millones de dólares, con la condición de que la nación implementará políticas fiscales restrictivas.

Dieciséis años después de ese rescate, 2011, el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, se postuló para dirigir el FMI, corroborando los avances logrados por el país en las últimas décadas. En esa ocasión Carstens perdió la contienda con la actual gerente del organismo,Christine Lagarde.

También te puede interesar: Tranquilizar al FMI: AMLO se reunirá la próxima semana con Christine Lagarde en Palacio Nacional

La visita de Chrinstine Lagard a México en 2019

Con un nuevo gobierno y a seis meses de un innegable cambio de política económica encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer mandatario se reunió en Palacio Nacional con la directora gerente del organismo, en reiteradas ocasiones señalado por López Obrador como parte del grupo de neoliberales que llevó a la pobreza al país.

A través de su cuenta de Twitter, el político tabasqueño compartió una fotografía de la reunión en donde señaló que intercambió puntos de vista sobre la agenda de combate a la corrupción, eficiencia del gasto, crecimiento incluyente y reducción de la pobreza e inequidad.

Conversamos más de una hora con la maestra Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Coincidimos en aplicar nuevos enfoques en nuestras relaciones: honestidad, igualdad de género, respeto al medio ambiente y combate a la pobreza. pic.twitter.com/KaL0KxJMJV — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 29 de mayo de 2019

También te puede interesar: La visita de Lagarde en México; una agenda que descarta más deuda

La segunda reunión de la directora gerente del FMI fue con el secretario de Hacienda y su equipo de colaboradores. En este encuentro se abordaron temas relacionados con la política fiscal y financiera del gobierno mexicano, los programas de inclusión financiera y reducción del uso de efectivo, así como la importancia del rol del FMI en la actual coyuntura internacional.

Otra de las reuniones que sostuvo Lagarde en México fue la realizada con el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, y los miembros de su Junta de Gobierno. El instituto central informó que en el encuentro se «reiteró la intención de fortalecer la larga tradición de diálogo abierto sobre distintos temas económicos y de colaboración estrecha, que el Banco de México ha mantenido con el Fondo Monetario Internacional desde que nuestro país es miembro de ese organismo”.

Finalmente la titular del Fondo Monetario Internacional asistió a una sesión solemne del Senado. En su participación ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aseveró que la corrupción y el crimen representan para México un problema toral muy grande.

“Estas no son las únicas preocupaciones del crecimiento: la informalidad del mercado laboral y generalmente se daña a la mujer; competencia ilegal no lleva al crecimiento y disminuye la productividad», destacó la funcionaria. “Acceso adecuado a aspectos financieros y, desde luego anchos de banda de internet que también conllevan al crecimiento y si no funciona produce restricciones y problemas”, puntualizó.

Este jueves, 30 de mayo, Christine Lagarde, participará del Women’s Forum 2019 la Ciudad de México. El Women´s Forum for the Economy and Society es un evento que destaca las voces y perspectivas de mujeres líderes en temas sociales y económicos. Su congreso anual se celebra en Deauville, Francia. Este año, por primera vez, es la edición del Women´s Forum Americas en la Ciudad de México, representando a todo el continente con más de 1, 500 mujeres.