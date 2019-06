Ciudad de México-. Fiel a su estilo Donald Trump usó su cuenta de Twitter para responder a la carta enviada por AMLO, en donde pide dialogar para evitar que Estados Unidos imponga aranceles en contra de los productos provenientes de México, pero el mensaje del habitante de la Casa Blanca fue tajante «haga finalmente lo que debe» para arreglar sus problemas con la migración.

La orden dada por Trump, de imponer aranceles a todos los productos cuyo origen sea México, provocó una ola de reclamos ante la medida ya que, de acuerdo con especialistas infringe leyes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), sin embargo, en lugar de apelar a la ley Andrés Manuel López Obrador optó por llamar a un diálogo constructivo en lugar de unirse al coro de voces que interpelan a su homólogo estadounidense.

La respuesta de Trump, a la misiva enviada por AMLO, fue de agresión y señalamientos contra su vecino del sur y lo culpa de permitir que ‘miles de migrantes’ ingresen a Estados Unidos además de acusar a su gobierno de ser laxos con la lucha en contra del tráfico de drogas, por ello recalcó que «las tarifas a importaciones mexicanas era para obligar a México a detener la migración indocumentada».

Mexico has taken advantage of the United States for decades. Because of the Dems, our Immigration Laws are BAD. Mexico makes a FORTUNE from the U.S., have for decades, they can easily fix this problem. Time for them to finally do what must be done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2019