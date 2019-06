Integrantes de Morena pidieron la expulsión del diputado de Puebla, Héctor Alonso Granados, quien dijo que las mujeres deben «pensar» antes de abrir las piernas «y dejarse embarazar».

Por primera vez en 30 años, México cuenta con un gobierno autodenominado de “izquierdas”, sin embargo, al interior de sus filas, por increíble que parezca, todavía desfilan personajes que han generado polémica por su conservadurismo.

El diputado de Morena en Puebla, Héctor Alonso Granados, dijo este jueves que las mujeres deben pensar antes de abrir las piernas, antes de considerar despenalizar el aborto en la entidad.

«Perdónenme la expresión porque no la dije yo solamente, estoy pensando si la digo… hay que pensar antes de abrir las piernas, que pensemos que antes de abrir las piernas y dejarte embarazar», aseguró el legislador morenista en entrevista para Factor Radio, una estación de radio por Internet local.

“Cómo premiar la irresponsabilidad de alguien que tiene relaciones sexuales, de manera irresponsable, se embaraza y dicen ‘no me importa, el estado me lo paga’ (el aborto), que me lo quiten”, argumentó Alonso, militante de un partido de izquierda y quien se ha dicho “a favor de la vida”.

Las polémica declaraciones del diputado, que han sido calificadas por otros legisladores y ciudadanos en redes sociales como misóginas, retrogradas e incluso ignorantes, se dieron luego de que Alonso fuera consultado sobre la iniciativa de la diputada del PRI Rocío García Olmedo para evitar que las mujeres que aborten puedan ir a la cárcel.

“Mi postura de defensa de la vida. A las 10 semanas de gestación el ser humano está completo. Hay que pensar antes de abrir las piernas. El Gobierno no puede ser responsable de las decisiones inmaduras de las jóvenes con sus relaciones sexuales”, insistió Alonso.

El diputado Héctor Alonso Granados de @MorenaEnPuebla dice que «hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarte embarazar». Aberrantes sus declaraciones. Inaceptable. Este misógino no debe ocupar un curul. Alto a la misoginia institucional. 😡😡😡#BastaDeViolenciaMachista pic.twitter.com/aFZaCDUd8M — Enea Salgado (@Enea_Salgado) May 30, 2019

No es la primera vez

Alonso es ya un conocido en Puebla por sus comentarios que han sido calificados como misóginos. El 27 de mayo pasado, el legislador criticó a la legisladora García Olmedo por votar para prohibir la publicidad sexista en Puebla.

Alonso Granados acuso a Olmedo y otras diputadas de mojigatas e hipócritas por pretender quitar la publicidad sexista en espectaculares y al mismo tiempo promover la despenalización del aborto, una idea “liberal”.

El escándalo

Tras las desafortunadas declaraciones del diputado, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, sostuvo que las declaraciones del legislador de Morena no representan una postura adecuada de parte de un legislador.

En ese sentido, Biestro, representante también de Morena, ofreció disculpas públicas a nombre del Poder Legislativo, y adelantó que ya conversó con el Secretario Nacional de Derechos Humanos de dicho partido, Carlos Figueroa Ibarra, a quien manifestó que no es la primera vez que Alonso hace declaraciones misóginas.

Biestro consideró que se trata de una actitud reiterada que amerita que la Comisión de Honestidad y Justicia del partido inicie un procedimiento para expulsarlo.

De igual forma, la diputada local de Morena en Puebla, Tonantzin Fernández, deslindó a su partido de las declaraciones de Alonso Granados.