México no actuará a complacencia en política migratoria; AMLO llama a defender la soberanía

Pocos logros se alcanzaron en la primera reunión que la delegación mexicana sostuvo con funcionarios del gobierno de Donald Trump el miércoles para abordar un tema de aranceles contra las mercancías provenientes de México.

Sin que Estados Unidos haya cerrado la puerta del diálogo, el panorama parece no ser el más óptimo para el comercio mexicano y, para abordar el problema, el presidente López Obrador convocó a un acto en la frontera norte de México con el que busca enviar un mensaje de unidad nacional y amplia disposición por defender la relación bilateral.

“Es un acto de unidad para defender la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos”, detalló en su conferencia matutina el primer mandatario.

México ha insistido que con Estados Unidos y el resto del mundo busca tener una relación cordial y de amistad y, apegado a su Constitución, se ha mantenido al margen de conflictos internacionales como el reciente caso de Venezuela; sin embargo, la crisis que actualmente sufre la relación bilateral con su vecino del norte, lo obliga a tomar posturas concretas.

“Nosotros queremos una relación de amistad con el pueblo de Estados Unidos y para definir este asunto, para fijar con mucha claridad esa postura de conservar una relación de amistad vamos a llevar a cabo y estoy convocando al pueblo de México para un acto de unidad para la defensa de México y en favor de la amistad de Estados Unidos. Llevaremos a cabo este acto el próximo sábado a las 5 de la tarde en Tijuana, Baja California”, señaló López Obrador.

Y es que independientemente del resultado que se obtenga de la segunda ronda de negociación entre la delegación mexicana liderada por el canciller Marcelo Ebrard, y funcionarios del gobierno de Trump este jueves, el acto en Tijuana tiene el objetivo de reunir a toda la fuerza política, económica y social de México, unificar postura y enfrentar como nación la crisis.

Mientras Donald Trump busca establecer presiones económicas para lograr resultados en materia política y social, México se esfuerza por separar líneas de acción y defiende su Plan Integral de Desarrollo en Centroamérica como la principal herramienta para lograr frenar el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos.

“Desde que se inició la relación con el presidente Trump, fue una carta en la que expongo el problema y sugiero que se atiendan las causas (…) lo que origina el problema. La mayor parte del origen migratorio tiene que ver con los países centroamericanos, particularmente con Honduras. Nuestra propuesta es que se apoye a los pueblos de Centroamérica, que se impulsen las actividades productivas, que se apoye el trabajo.”

El presidente Trump ha responsabilizado a México por un incremento en el flujo migratorio ilegal a su país y busca ejercer presión para que endurezca sus medidas de seguridad en su frontera con Guatemala. En este contexto, en las últimas horas se ha registrado un incremento en el número de detenciones de migrantes ilegales en territorio mexicano; sin embargo, López Obrador aclaró que esto no es en respuesta a las demandas y condicionamiento de Estados Unidos, sino son acciones apegadas a la ley que no permite el tránsito libre de migrantes no identificados en el país.

El acto de unidad convocado por López Obrador se realizará la tarde del sábado 8 de junio en Tijuana, Baja California, y pretende reunir a funcionarios de gobierno federal, local y municipal, así como representantes del poder Legislativo y sociedad en general.