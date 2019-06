Política migratoria divide opiniones entre legisladores y activistas

México completará el despliegue de la Guardia Nacional en su frontera sur esta semana, como parte de un nuevo plan de control de inmigración acordado con Estados Unidos, dijo el lunes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

La seguridad de México en su frontera con Guatemala está siendo reforzada después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no reduce el flujo de migrantes que llegan a Estados Unidos.

Como parte de ese esfuerzo, México se comprometió a desplegar a 6,000 miembros de la Guardia Nacional a lo largo de su frontera sur.

“El despliegue instruido para la Guardia Nacional con respaldo de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina se va a completar para esta semana”, dijo Ebrard en una conferencia de prensa junto con López Obrador.

El despliegue ha sido irregular hasta la fecha. Un reportero de Reuters vio este fin de semana a un puñado de funcionarios con la insignia de la Guardia Nacional cerca de la frontera.

Trump ha convertido la reducción de la inmigración ilegal en una de sus principales promesas, mientras se encamina a su campaña para un segundo mandato de cuatro años en noviembre de 2020.

La mayoría de los migrantes que intenta ingresar a Estados Unidos son personas que huyen de la pobreza y la violencia en las problemáticas naciones centroamericanas de Guatemala, Honduras y El Salvador.

El canciller subrayó que no habrá tolerancia contra los traficantes de migrantes y que el gobierno federal no descarta llegar a la extinción de dominio contra empresas que tengan vínculos con esas redes delincuenciales.

“La instrucción que nos han dado a todos, a todas las secretarías que participamos, es que busquemos impedir ese tráfico de personas. En segundo lugar decir a los transportistas involucrados que se han iniciado las acciones legales y que se llegará a la extinción de dominio si es necesario”, indicó.

Marcelo Ebrard externó que no basta con que los transportistas digan que “no tenían conocimiento” para eludir cualquier tipo de sanción, sobre todo cuando “la ley dice que sí tienen responsabilidad; ya no va a bastar con decir que no se sabía, porque evidentemente sí se sabe».

Planteó que “es casi imposible que unos tractocamiones con las cajas secas estén varios días dando servicio y los propietarios no sepan dónde están.

«Ahora, si no lo supieren y les sorprendiese, tendrían que haber hecho alguna denuncia, pero en este caso no hay ninguna. Es evidente que es un negocio, un negocio mucho muy lucrativo”, remarcó.

En tal sentido dijo que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como las diversas autoridades procederán en consecuencia, en el ámbito de sus atribuciones.

Respecto al monto que se pide a los migrantes para trasladarlos a Estados Unidos, Ebrard comentó que les cobran tres mil 500 dólares por cada uno.

“Si pagas cinco mil dólares tienes derecho a una segunda ocasión, es decir tres mil 500 dólares si te detienen o tienes alguna dificultad y te regresan a tu país, ya no tienes derecho a otro viaje, pero si pagas cinco mil dólares, sí”.

Fuente: Reuters