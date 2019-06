AMLO presume Botón de Oro de YouTube, lo dedica a las «benditas redes»

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió el Botón de Oro que le otorgó YouTube por llegar a un millón de suscriptores en su canal y dedicó el reconocimiento a las “benditas redes sociales” porque ofrecen la posibilidad de la libre manifestación y expresión.

En un video grabado en Palacio Nacional, en el que se escucha de fondo la música de un organillero, el Ejecutivo federal aseguró que desde su campaña presidencial, como oposición, las redes sociales fueron como “un oasis en un desierto”.

Recordó que antes había cercos informativos, con medios convencionales controlados por el régimen y no había información de lo que hacía la oposición ni en periódicos ni radio y mucho menos en televisión.

Con las redes sociales es distinto, todos tenemos la libertad para manifestarnos y expresarnos, subrayó el presidente López Obrador, quien reconoció que aunque en ocasiones se abusa y se padece a los usuarios fantasmas (bots), es un millón de veces mejor la libertad y que los ciudadanos puedan elegir en las redes sociales.

¡Ya se me subió, me creo mucho! YouTube me dio el Botón de Oro por tener más de 1 millón de suscriptores. Ya en serio: se lo dedico a las benditas redes sociales.https://t.co/OtjjZ6hL89 pic.twitter.com/LDpE77bjoO

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) 21 de junio de 2019