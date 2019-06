Naciones Unidas destaca acciones de México sobre migración infantil

El representante permanente de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, indicó que el país enfrenta una situación migratoria compleja, y que es necesario un mayor compromiso y una mejor coordinación entre las naciones involucradas.

En el marco de la reunión del Grupo de Amigos de los Niños y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nueva York, Estados Unidos, agregó que también deben involucrarse las diferentes agencias de Naciones Unidas que participan, no sólo para abordar integralmente sus causas sino para darle cauces efectivos.

En el encuentro, en el que se analizó el tema de los niños migrantes, a propósito de la reciente visita a México de la directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Henrietta Fore, De la Fuente reiteró los planteamientos que México ha esgrimido ante Naciones Unidas.

«La migración irregular es un fenómeno multinacional y por lo tanto se requiere de una mayor participación de los mecanismos multilaterales en la búsqueda de soluciones», recalcó.

En el acto agradeció a Fore por la apertura reciente de oficinas de Unicef en Tijuana, Baja California, y en Tapachula, Chiapas, «nuestras fronteras norte y sur, justo donde ahora más se necesitan, para proteger a los migrantes menores de edad».

El informe de la directora ejecutiva de Unicef señala que aproximadamente 15 mil 500 niños y jóvenes migrantes han sido registrados por las autoridades mexicanas en los primeros cuatro meses del año, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

Ello representa un aumento de más de 50 por ciento para el mismo periodo del año pasado, agrega el documento.

En un comunicado de la cancillería mexicana fechado en Nueva York, se resalta que la mayoría de esos niños y jóvenes provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, países donde las tasas de homicidios en adolescentes se encuentran entre las más altas del mundo.

El documento de Unicef reconoce que «México ha sido durante décadas un país de origen, tránsito y destino para las familias que huyen de la pobreza, la violencia de las pandillas, la extorsión y las amenazas de muerte».

Además, resalta que ha acogido durante mucho tiempo a los migrantes que han sido retornados de Estados Unidos, y subraya que «estos retornos continuarán».

El informe apunta que el Plan de Desarrollo Integral (PDI), que México ha elaborado junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y en coordinación con los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala, incluye la participación de 14 organismos de Naciones Unidas, entre ellos Unicef, y contiene 30 propuestas concretas que buscan crear condiciones para que la migración sea opcional y no algo inevitable.

De la Fuente dijo que en el Foro Político de Alto Nivel en Naciones Unidas el mes próximo, se dará visibilidad al PDI, el cual «está alineado con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030», el cual será el tema central de dicho evento.

