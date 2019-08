Trump liga reforma migratoria a masacres de El Paso y Dayton

En sus mensajes de cada mañana, destacó que no se puede permitir que las personas fallecidas en esos dos lugares, 29 en total, sean en vano. Republicanos y Demócratas deben de unirse y apoyar fuertes revisiones de antecedentes, añadió.

Esas revisiones de antecedentes requieren ligarse a la «desesperadamente necesaria reforma migratoria. Debemos tener algo bueno, si no es que grande, de estos dos trágicos eventos», escribió.

El pasado mayo el mandatario presentó su plan de reforma migratoria, que subraya la seguridad fronteriza y propone la modificación del sistema de tarjetas de residencia permanente o «green cards».

Según esa propuesta, la reforma migratoria debería favorecer la entrada a Estados Unidos de personas con alta calificación y que ya tengan ofertas de empleo, más que a familiares de residentes que hayan llegado de otros países.

En un manifiesto presuntamente de la autoría de Patrick Crusius, autor de la masacre en El Paso, Texas, el responsable se fija la meta de «matar tantos mexicanos» como sea posible, de acuerdo a informes de las autoridades que investigan los hechos

En los mensajes del mandatario divulgados la mañana de este lunes a través de su cuenta en la red social Twitter, atribuyó a los medios de comunicación una gran responsabilidad en la salvaguarda de la vida y la seguridad en Estados Unidos.

Las falsas noticias, agregó, han contribuido de manera amplia al enojo y la hostilidad que han crecido en los pasados años.

La cobertura noticiosa tiene que empezar a ser imparcial, balanceada y sin desviaciones, o esos terribles problemas solo crecerán, añadió.

