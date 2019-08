Premios Nobel buscan «dejar huella por la Paz» en 17ª Cumbre Mundial en Yucatán

Ambicioso es el programa de la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz que tendrá lugar el 19 de septiembre en la ciudad de Mérida, Yucatán, y contará con la asistencia de 27 laureados y representantes de organizaciones galardonadas por el Premio.

“Deja tu Huella por la Paz” es un evento que abre la oportunidad de abordar y avanzar en temas sensibles a nivel global como: el desarmamiento nuclear, la exaltación de héroes y figuras que lograron luchar por la paz y, dado el contexto geográfico en el que se realiza este 2019, destacar la relevancia de los pueblos indígenas en América.

Este 2019 se prestará especial atención a la promoción de la educación para la paz entre jóvenes y niños, un tema que retoma gran importancia por el notorio interés que el gobierno del Estado de Yucatán ha mostrado en el tema y el compromiso por resaltar su relevancia como medida para fomentar y alcanzar la paz a través de la formación de nuevas generaciones éticas y comprometidas.

La agenda del evento se destaca por la implementación de una nueva metodología llamada ADPE (por sus siglas en inglés), en el que cada panel abordará temas de discusión según una ruta de evaluación de la situación, con la intención de encontrar las mejores soluciones aplicable, sus aplicaciones y ejecuciones a través de varios canales y asociaciones.

“Para nosotros, el impacto y las consecuencias de la Cumbre, son tan importantes como el evento en sí. Por lo tanto, cada año pretendemos desarrollar más proyectos durante los días de la Cumbre que se ejecutarán en las sociedades, así como inspirar la creación de otros nuevos. Después de la última Cumbre en Bogotá, desarrollamos un plan de estudios universitario especial para ayudar a crear nuevos líderes reflexivos y solidarios, que puedan seguir y poner en práctica la ética y los valores. El plan de estudios ya se había implementado en varias universidades ayudándonos a hacer crecer la nueva generación de jóvenes. Estamos seguros de que los jóvenes son el mayor poder que tenemos, para dirigir e inspirar, al compartir con ellos el legado y los ejemplos del Nobel de la Paz», destacó Ekaterina Zagladina, presidenta del Secretariado Permanente de la Cumbre.

El gobierno de Yucatán ha mostrado su interés y complacencia en la difusión del evento y el Gobernador del Estado Yucatán, Mauricio Vila Dosal, destaco el compromiso de los yucatecos en la construcción de un estado pacífico y seguro. “Durante cuatro días las miradas de todo el mundo estarán en México, y en particular en Yucatán. Por lo tanto, esta Cumbre será una oportunidad sin igual para mostrar por qué Yucatán es el mejor lugar para visitar, invertir y vivir en todo México. Esta Cumbre se convertirá en uno de los eventos más importantes que México ha recibido en las últimas décadas,“ indicó.

Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo de Yucatán, calificó La Cumbre como un evento que reúne a grandes activistas, estudiantes, líderes de opinión y líderes sociales de todo el mundo, en busca de un mismo objetivo: la construcción de la Paz Mundial.

Detalles del programa

La Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz incluye una variedad de diferentes eventos y actividades con el enfoque principal en los siguientes tópicos: Debates del Panel Principal, Programa de la Juventud y actividades secundarias y culturales. La mesa redonda principal de este año se centrará en el legado mexicano y temas relacionados con la paz mundial: educación para la paz en las familias y violencia doméstica; empoderamiento de las mujeres hacia la igualdad; empoderamiento de los hombres hacia la integridad y la competencia, y el empoderamiento de los niños hacia un ambiente de libertad; productividad y sostenibilidad, el crecimiento económico y la inmigración; empoderamiento de las culturas indígenas; desafíos demográficos; responsabilidad tradicional y de las redes sociales en el mantenimiento de la paz; formas de lograr un objetivo de un mundo libre de armas nucleares; el Estado de derecho, la cooperación internacional y la importancia de la educación para la paz en las escuelas.

El programa educativo oficial de la Cumbre «Liderarando con el ejemplo» es una parte importante del programa de la Cumbre desde que se puso en marcha en 2012 con el objetivo de cambiar la visión de los jóvenes y animarlos a hacer proyectos orientados a la sociedad, para educar a los nuevos líderes con valores éticos y de paz. El Secretariado de la Cumbre, colabora con las principales universidades y organismos educativos de todo el mundo para que los estudiantes participen en el Programa de La Juventud de la Cumbre. Este año la Cumbre espera alrededor de 1000 estudiantes altamente motivados de todas partes del mundo, interesados en generar la paz.

El programa juvenil de la Cumbre 2019 presentará el nuevo concepto de Peace Labs para inspirar la colaboración de los estudiantes en proyectos reales dedicados a los siguientes temas: Paz en la Familia, Desarrollo Social, Deporte por la Paz, Culturas Indígenas, Educación para la Paz, Desarme Nuclear, Responsabilidad Mundial de los Medios de Comunicación, etc.

Dentro del programa los estudiantes podrán asistir a 11 talleres y conferencias impartidos a premios y organizaciones del Nobel de la Paz y 40 talleres impartidos por organizaciones juveniles y universidades. El resultado del programa Juventud se reflejará en la declaración final de juventud, cuyo socio general será la Fundación Haciendas del Mundo Maya A.C. El mejor proyecto estudiantil recibirá un Premio Social Turner apoyado por la familia Turner, socio de la Cumbre, por un monto de 10 000 dólares.

El apoyo a las actividades culturales de la Cumbre de este año incluirá la Feria de la Paz, el Concierto “Yucatán for peace“ en el que participará el artista y filántropo Ricky Martín, que se ha destacado por ayudar a los demás de manera constante, mostrando gran sensibilidad a las necesidades de la gente en situaciones de vulnerabilidad. Con su música y sus iniciativas, nos invita a no ser indiferentes ante el dolor de los menos afortunados; aquellas personas que, a pesar de tener voz, no son escuchadas.