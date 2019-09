Denuncian acoso de profesores de la UNAM contra niño genio

Los padres del niño genio, Carlos Santamaría, quien logró entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con 12 años de edad, denunciaron que el menor a sufrido el acoso de los profesores de la institución debido a su corta edad.

Ciudad de México .- Una campaña de desprestigió en las redes sociales, calificaciones injustas y comentarios despectivos en contra suya, por parte de una adjunto, son algunas de las causas que motivaron a los padres de Carlos Santamaría, el alumno más jóven que cursa la carrera de Física Biomédica, a levantar una denuncia en contra de la UNAM y la Facultad de Ciencias, en donde se encuentra matriculado, aún y cuando sólo cuenta con 13 años de edad.

Desde el 20 de agosto de 2018 el estudiantes acude regularmente a las aulas de la casa máxima de estudios , y de acuerdo con Excélsior, un profesor de la coordinación de Biología Celular comenzó una campaña en redes sociales para solicitar que el «niño» fuera retirado de la cátedra.

«Todo el semestre se me habían venido dando calificaciones injustas, (en la materia de Álgebra) y digo, bueno no quiero sacar esa calificación, voy a hacer el examen final y me ponen cero; entonces hago la segunda vuelta y me ponen el mismo examen en el que saqué cero, y pregunto en qué me equivoqué, por qué saqué cero, entonces (la suplente del profesor titular) empezó a decirme que yo no tenía por qué estar ahí, que porque era un niño y que los niños no van a la universidad, bla, bla, bla. Todo era así, calificaciones injustas o una mirada fea”, comentó el menor.

Ante dicha situación el padre de Santamaría solicitó un amparo ante el Séptimo Tribunal Colegido en materia administrativa, a fin de garantizar la protección a los derechos de su hijo en la UNAM.

El Tribunal otorgó el amparo y señaló que el menor habría sufrido acoso, por lo que instó a las autoridades universitarias a evaluar las repercusiones en su entorno psicosocial, a fin de reparar reparar el daño al estudiante.

El organismo de justicia administrativa indicó que la máxima casa de estudios deberá crear procedimientos académicos y administrativos para mejorar la atención a alumnos menores de edad con capacidades “extraordinariamente desarrolladas”; así como capacitación a profesores, concientización de alumnos, y hasta una posible disculpa pública, en caso que se compruebe que la reputación del menor fue dañada.

Por su parte la UNAM precisó que en todo momento se ha cumplido con la normatividad universitaria en la atención a las quejas presentadas por el señor Fabián Santamaría, padre del estudiante universitario. “La directora y otros miembros de la comunidad se han reunido constantemente con el Sr. Santamaría para el examen de las correspondientes formas de atención a su hijo conforme a su edad”, señaló la institución mediante un comunicado.

En el mismo se detalla que el profesor que utilizó las redes sociales para molestarlo fue amonestado y la suplente de Álgebra recibió una sanción administrativa.