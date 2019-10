Culiacán pone a prueba estrategia de Seguridad Nacional en México

Disparos detonados por armas de alto calibre, incendios de vehículos y miles de personas corriendo con angustia para salvaguardar sus vidas; fue como se vivió el jueves negro en Culiacán, en paralelo a un operativo militar a una casa propiedad del Cártel de Sinaloa; un escenario que ponen a prueba la viabilidad de la estrategia de Seguridad Nacional en México.

“Abrazos, no balazos” fue el lema que sostuvo Andrés Manuel López Obrador en tiempos de campaña presidencial y, a pocos meses de haber tomado protesta, anunció su estrategia de seguridad nacional encabezada por la creación de la Guardia Nacional.

El presidente mexicano ha insistido que su gobierno busca atacar el problema de la inseguridad y el crimen organizo desde raíz, partiendo de que la violencia es consecuencia de la pobreza y el olvido del que la sociedad menos favorecida ha sido víctima, lo que los ha orillado a acceder a las ofertas de los cárteles de la droga y las bandas delictivas en el país.

Sin embargo, la violencia en México ha escalado a niveles casi inimaginables para la mayoría de la sociedad mexicana. La capacidad de fuego que tiene la organización del Cártel de Sinaloa, fundado por el ahora preso y sentenciado Joaquín “El Chapo” Guzmán, puso a prueba la estrategia del gobierno de López Obrador y las capacidades de su Gabinete de Seguridad Federal, que, ante la violencia desatada en las calles de Culiacán y el riesgo que representó para la población civil, decidió abortar el operativo en el que se retuvo a Ovidio Guzmán López, hijo del “Chapo.”

Con el compromiso de transparentar los hechos ocurridos la tarde del jueves 17 de octubre en Culiacán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció el error en el operativo al que calificó como fallido.

Dando respuesta a los cuestionamientos de la prensa en la capital de Sinaloa, el funcionario indicó que el personal que participó en el operativo (alrededor de 30 elementos) se precipitó al tomar el control del inmueble en el que se encontraban cuatro integrantes del crimen organizado, incluyendo a Ovidio Guzmán López.

La decisión de las autoridades mexicanas fue retirarse de la casa sin Ovidio Guzmán López, después de que integrantes del Cártel de Sinaloa tomaran la ciudad y pusieran en riesgo la vida del personal militar y civil.

“No buscamos enlutar hogares, sino resarcir el desgarrado tejido social, no vamos a regresar al tiempo de las masacres generalizadas (…) Vamos a acatar el desafío de la paz, pero no convirtiendo a México en un cementerio mayor al que ha sido.” -Durazo Montaño.

La falta de planeación y la desestimación de la fuerza y convocatoria del grupo de Guzmán López, fueron los elementos que llevaron al operativo a claudicar, hecho que abre la puerta a la duda sobre la eficiencia de la Guardia Nacional y los cuerpos operativos en una de las zonas más violentadas por el crimen organizado.

El General Luis Cresencio Sandoval refirió el saldo de víctimas en Culiacán. Las horas de enfrentamiento y agresión dejó ocho personas muertas y 16 heridas, de los cuáles se lamenta la pérdida de un civil, un agente de la Guardia Nacional, además de un reo que perdió la vida en la apertura forzada de la cárcel local y 5 elementos del crimen organizado.

Pero el saldo no queda sólo en las víctimas fatales o heridos. Se habla de un saldo social generalizado de incertidumbre, miedo y falta de credibilidad ante un estado que para muchos resulta fallido.

Las imágenes compartidas en redes sociales a través de fotografías y videos, muestran a la sociedad sinaloense corriendo con angustia por las calles de Culiacán. Gritos de ancianos, adultos, jóvenes y niños que temen por su vida y la de sus seres queridos.

Si bien Sinaloa, cuna de capos de la droga en México como los Guzmán, se ha convertido en la zona más violenta del país por el enfrentamiento de grupos criminales, esta realidad parece avanzar como una gran mancha voraz al resto del territorio nacional.

El gobierno de López Obrador ha reconocido que uno de los principales retos de su gobierno es contener los niveles de inseguridad que vive el país, pero insiste en que no atacará la violencia con más violencia.

“Esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos, no se puede apagar el fuego con el fuego, esa es la diferencia de esta estrategia con lo que han hecho otros gobiernos, nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra.” – López Obrador.