Sin estrategia no hay coherencia; la lección que deja Culiacán

“Ya liberaron al patrón, ya no tiren bala,” es el mensaje que presuntamente corrió entre sicarios el jueves después de que elementos de la Guardia Nacional, por orden del Gabinete de Seguridad, abortara la operación en la que tuvo retenido al Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” en Culiacán.

No se necesitó estar en Culiacán para sentir el terror, angustia, desesperación y desazón que miles de personas experimentaron la tarde del jueves 17 de octubre al desatarse una balacera que desde las tres de la tarde y hasta la media noche cimbró la ciudad y sembró el pánico.

Videos en redes sociales mostraron imágenes claras de sicarios del Cártel de Sinaloa distribuidos por las calles y avenidas a bordo de vehículos equipados con armas de alto calibre que dispararon sin piedad como medida de presión al gobierno federal para liberar a su líder Ovidio Guzmán López, retenido en su casa horas antes por alrededor de 30 militares.

Ante el alto riesgo de que el movimiento delincuencial en las calles derivara en una masacre civil y con el claro compromiso de proteger a la población, la estrategia de López Obrador basada en una ideología de “abrazos no balazos” se ejecutó liberando al hijo de “El Chapo.”

Con elementos muy cuestionables en el proceso, el operativo en el sector de Tres Ríos, donde se localizó a Ovidio Guzmán, se desarrolló con poca previsión. “Los elementos de seguridad se precipitaron,” dijo el secretario de seguridad, Alfonso Durazo, mientras reconocía que la orden de cateo no llegó a tiempo para actuar conforme a derecho y confirmaba la fuga masiva de que 49 reos del penal de Aguaruto.

La pregunta que surge es, ¿sirvió la estrategia? Se podría decir que la respuesta depende del color del cristal con que se mire.

Para los ojos de muchos, la decisión de liberar a Ovidio Guzmán fue un acto que demostró una rendición del gobierno de López Obrador ante el crimen organizado. Doblarse ante la fuerza del narcotráfico y cediendo a las demandas de grupos delictivos, algo que, durante sus años de ardua oposición, el tabasqueño condenó y criticó.

“Sin una estrategia, visualización clara y sin precauciones”; fue como Tatiana Clouthier calificó el operativo del gobierno federal, encabezado por el candidato de la campaña presidencial que ella misma impulsó. “Hechos aterrantes, inexplicables; es impresionante, es increíble pensar que una situación con las armas que se ven, con toda la tecnología que tienen o que han mostrado ahorita en las diferentes redes sociales.” Dijo la diputada.

Pero, con sicarios fuertemente armados recorriendo las calles, acostumbrados a acatar órdenes violentas y disparar a matar sin cuestionar, los más vulnerables eran los civiles. Familias enteras que realizaban sus actividades cotidianas en escuelas, centros de trabajo, supermercados, restaurantes o parques, que hubieran sido víctimas de un acto atroz.

La estrategia puede ser cuestionada y calificada como mala, pero se evitó una mayor tragedia. “Gracias a Dios todo está bien, el muchacho (Ovidio) está con vida, eso habla bien del presidente,” fueron las palabras que el abogado de la familia de “El Chapo” Guzmán pronunció en conferencia de prensa un día después de los hechos. Un mensaje que, si bien deja claro que el gobierno se desistió al verse superado en número y fuerza, también demuestra que Culiacán pudo haber sido víctima de una violencia y tragedia mayúscula, que fuera más allá del miedo y la angustia.

“Las estimaciones de los riesgos fueron mucho mayores que la dramática situación que vivimos. Las consecuencias pudieron haber sido mayores” – Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.

La mañana dibujada en Culiacán un día después de la balacera era de calles vacías, comercios e industrias cerradas y chatarras de tráileres y camiones todavía humeando en cruces viales importantes, además del saldo de nueve personas muertas y más de una decena de heridos.

Como en toda crisis o tragedia, la calma tardará en llegar. Los sonorenses no dejará de sentir paranoia durante algún tiempo y recorrerán las calles con zozobra, mientras el presidente mantiene su dicho de no cambiar su estrategia de seguridad nacional, no combatir violencia con más violencia y resguardar la vida de los mexicanos por sobre cualquier circunstancia.