Autoridades señalan que no hay indicios de actividad volcánica en el Iztaccihuatl [Video]

Durante la mañana de este 23 de octubre se divulgó, en las redes sociales, una fotografía que aseguran captó el momento en que el Iztaccihuatl, también conocida como ‘Mujer Dormida’, presentó actividad volcánica.

Ante este hecho las autoridades federales y estatales señalaron que no existen indicios que permitan asegurar que el volcán Iztaccíhuatl se encuentre en el inicio de una fase eruptiva. Al respecto el doctor Ramón Espinasa Pereña, director de riesgos volcánicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), explicó, a El Financiero, que aún y cuando es difícil determinar con una sola imagen que fue lo que sucedió durante la madrugada de este 23 de octubre, pero no hay evidencia de que la ‘Mujer Dormida’ haya registrado una explosión.

La imagen que generó la incertidumbre acerca del Iztaccíhuatl, que se encuentra en las cercanías del Popocatépetl, volcán clasificado como en activo desde finales del siglo pasado, fue captada a las 5:11 horas por una cámara Tercer Milenio, ubicada en Paso de Cortés, Estado de México.

«No existe ningún registro de una explosión en ese momento. La imagen (que circula) supuestamente fue tomada por una cámara que está situada en Paso de Cortés; a esa misma hora la cámara de Webcams de México, que está situada en la ciudad de Puebla, no muestra absolutamente nada, no hay, no se ve una explosión, sí tenía visibilidad (la cámara) hacia la zona», puntualizó el director de riesgos volcánicos.

Por su parte la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aseguró, por medio de su cuenta oficial de Twitter, que «con base en la información disponible hasta este momento, se puede afirmar que NO se trata de actividad eruptiva en el Iztaccíhuatl».

«Lo que sí podemos afirmar es que en caso de que fuera una explosión esta se habría detectado en las redes de monitoreo del volcán Popocatépetl», agregó el doctor del Cenapred.

En relación a la prueba gráfica de la explosión el especialistas explicó que en ella se observa del lado izquierdo la estación repetidora de Altzomoni. «En el mismo instante en que ocurre la supuesta explosión, ocurre también un destello de una de las luces de la estación repetidora de Altzomoni, eso nos hace pensar que se trata de un efecto óptico, pero no de una explosión».

De acuerdo con Espinasa Pereña, el Iztaccíhuatl es considerado un volcán activo debido a que ha tenido explosiones en los últimos 10 mil años, pero su última actividad fue en los años 1600.