Inconsolables y todavía con cierto grado de incredulidad es como familiares y amigos dan el último adiós a Francisco Tenorio Contreras, alcalde de Valle de Chalco, fallecido el día de muertos.

“Muchas gracias, se los agradezco de todo corazón, se los agradezco infinitamente, no saben cuántas muestras de cariño me han hecho, tantas oraciones, tantas cosas que me han hecho estar en estos momentos un poco más entera”, fueron las palabras de su viuda, Jésica Rojas Hernández.

“El cariño de la gente ha reconfortado mi corazón, entiendo que algunos estuvieron acompañándome desde el hospital y eso no tengo con qué pagarlo, de verdad muchas gracias”, añadió.

Previo al sepelio del domingo 3 un homenaje de cuerpo presente se vivió en la explanada de Valle de Chalco. Entre lágrimas, amigos, familiares y ciudadanos despidieron con porras y gritos de justicia al alcalde.

Antecedentes de la tragedia

Francisco Tenorio Contreras fue atacado con arma de fuego el martes 29 de octubre por un desconocido que abordó el vehículo donde viajaba con su secretario después de un recorrido por la zona militar.

A causa del disparo, el alcalde fue sometido a una cirugía de urgencias para después confirmar el diagnóstico de muerte cerebral.

Por decisión de sus familiares, los órganos del alcalde Francisco Tenorio Contreras fueron donados. Los restos descansan en el municipio de Juchitepec.