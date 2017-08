10 Prejuicios Femeninos para el Sexo

Para algunos es algo tan natural como respirar. Otros por el contrario lo encuentran más problemático que una ecuación matemática ¿De verdad es tan difícil dominar el arte del sexo?

Marilyn Monroe dijó alguna vez: “El sexo forma parte de la naturaleza. Y yo me llevo de maravilla con la naturaleza.” Si por el contrario, haz cortado conexión con todo rastro de naturalidad en ti, te recomendamos leer los diez errores más comunes que las mujeres comenten en torno al acto sexual que la doctora Nirvin Todd, psicóloga de la Emory University, ilustra para ayudarte a difuminar la delgada línea que separa tus limites del placer verdadero:

Fingir Orgasmos

¿No es tan terrible cierto? ¡Error! Muchas mujeres piensan que al fingir un orgasmo pueden hacer sentir mejor a su pareja, no obstante, están formando un mal habito: negarse placer a sí mismas. Además, al fingir un orgasmos le estas enviando el mensaje equivocado a tu pareja: ‘lo que haces funciona para mi’ -cuando en realidad no es así- y el reforzamiento de esto puede llevarte rápidamente a una vida sexual poco satisfactoria.

Preocuparse porque su pareja se masturba

Porque si lo hace significa que el sexo debe ser malo… ¡Error! El que tu pareja se masturbe no tiene que ver con aspectos negativos de su vida sexual, solo significa que forma parte del 90% de los hombres o del 76% de las mujeres que practican la masturbación. Hacerlo tiene sus beneficios después de todo: reduce el estrés, ayuda con el síndrome pre menstrual, ayuda a controlar la eyaculación precoz en hombres e incluso puede contribuir al sueño.

Sincronizar el Climax

La mayoría de las parejas intentan sincronizar sus orgasmos porque si yo lo tengo tú deberías de tenerlo también ¿cierto? Esta bien, no del todo falso pero la idea de “tenerlos al mismo tiempo” puede no siempre ser la más real. Intentar llegar a este punto agrega presión innecesaria a toda la actividad y termina convirtiéndose en algo laborioso, preocupante y altamente decepcionante. En lugar de esto, intenta tomar turnos y alcancen el placer juntos… aunque no sea al mismo tiempo.

Mucho sexo equivale a buen sexo

Error. Una buena vida sexual no tiene relación alguna con el número de encuentros sexuales que puedas alcanzar en un día o una semana. Si te preocupa cuanto sexo deberías de estar teniendo o cuanto es “normal” puedes dejar de hacerlo porque no existe tal cosa. Lo importante es encontrar el punto en el cual te sientas satisfecho.

Los hombres tendrían sexo siempre

A cualquier hora y en cualquier lugar… Esa es una de las ideas erróneas más populares que la sociedad maneja en torno al ideal del hombre. Muchas mujeres se sorprenden – e incluso se decepcionan- cuando él no esta de humor. No saltes a conclusiones fatalistas acerca de que hay algo oculto bajo su negativa, después de todo, probablemente sepas bien lo que alguien siente cuando no quiere tener sexo. Puede que solo se encuentre cansado o que el día haya sido terrible -¡le pasa a cualquiera!-.

100% Honestidad

Cuando hablas de tu vida sexual lo mejor es ser completamente honesto ¿cierto? ¡Falso! ¿Sorprendido? Si te encuentras inconforme con algunos aspectos de tu vida sexual necesitas hablar de ello. Pero eso no significa que deberías enlistar cada una de las quejas que tienes de tu pareja. El sexo es un tema sensible para todos y puedes hacer que tu compañero se sienta lastimado. Intenta mantener esta clase de discusiones positivas y enfatiza lo que va bien en lugar de fijarte solo en lo negativo.

¿Usar un vibrador?

Muchas mujeres piensan que usar un vibrador puede hacerles difícil el orgasmo con sus parejas. La creencia de que al masturbarse perderán sensibilidad sigue manteniéndose como un poderoso limitante. De hecho, algunas investigaciones encontraron que aquellas mujeres que se masturban pueden lubricar mejor y se dilatan con mayor facilidad que aquellas que no lo hacen, por lo tanto, es más fácil que alcancen un orgamos. De acuerdo con los expertos esto tiene relación a que la masturbación ayuda al cuerpo a prepararse para el encuentro sexual y conecta al individuo con su lado pulsional.

Hablar del trabajo es Sexy

¡Claro que no! Muchas parejas no tienen suficiente tiempo juntos durante la semana y por esto pasan las pocas horas que tienen libres por las noches hablando de situaciones practicas -trabajo, los niños, eventos sociales o el presupuesto familiar- pero esto más que ser sexy es estresante. El estrés es uno de los factores que contribuyen a terminar tu vida sexual así que antes de ir a la cama debes tomar la decisión consciente de dejar fuera del cuarto temas como estos. Intenta hablar de estos temas durante las horas del día, ya sea una llamada, un mensaje o un e-mail.

¿Quieres probar algo nuevo?

¡Increíble! Experimentar en el plano sexual ayudara a que tu relación se conserve fresca. Sin embargo antes de empezar te gustaría aclarar algunos limites. A algunas mujeres les preocupa verse poco flexibles o demasiado recatadas en cuanto a este tema pero acordar una guía clara antes de comenzar la acción es bueno. Ambos se sentirán cómodos, relajados y esto les llevara a tener mejor sexo.

Si lo pide…

El que tu pareja sugiera intentar algo poco usual en el plano sexual no significa que su relación este en problemas. Algunas mujeres pueden sentirse un poco inseguras cuando su pareja hace este tipo de proposiciones pues piensan que se encuentran insatisfechos con ellas. Por favor, no lo veas de esa forma. Recuerda que una vida sexual saludable es aquella que siempre esta en constante renovación ¿Por qué ir por la vida haciendo las mismas dos o tres cosas en la cama durante 60 años? Si la sugerencia no te atrae, solo di no. Pero piensa en sugerir algo nuevo que quieras intentar en su lugar.