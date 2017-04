Indigna en redes sociales la forma en que United Airlines bajó por la fuerza al pasajero de un avión

A través de un video difundido en las redes sociales se documentó la forma en que empleados de United Airlines obligaron a un pasajero a descender del avión por una sobreventa de boletos.

Chicago, Estados Unidos .- En el aeropuerto Internacional O’Hare, ubicado en la ciudad de Chicago, el vuelo 3411 de la empresa United Airlines obligó a uno de sus pasajeros a descender el avión debido a una sobreventa de lugares en el viaje.

En un video grabado por otra de las personas abordo se muestra como dos agentes golpean y arrastran al hombre al que anteriormente habían pedido que dejará su asiento.

De acuerdo con testigo la agresión sucedió después de que la tripulación había solicitado cuatro voluntarios para ser enviados a otro vuelo, ya que esos lugares debían de ser ocupados por personal de la empresa. Al no lograr que ninguna persona cediera su lugar, se informó que también se les otorgaría una compensación de 800 dólares por el cambio.

Después de que ninguno de los viajeros aceptará la oferta se anunció que las personas que deberían de abandonar el avión serían escogidas por medio del azar. Tres personas seleccionadas accedieron a cambiar su plan de viaje pero la cuarta persona se negó a bajar de la aeronave.

De acuerdo con Daily Mail el hombre que es grabado mientras lo arrastran en el pasillo es David Dao, un médico estadounidense originario de vietnam. El doctor se negó desde el primer momento a bajarse del avión porque aducía que debía volver a Louisville a atender pacientes.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here’s how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW

— Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 de abril de 2017