‘El padre de todas las bombas’ es la bomba no nuclear más devastadora del mundo. Puede ser cuatro veces más poderosa que la MOAB.

En días anteriores, los Estados Unidos lanzaron la bomba no nuclear más poderosa en su arsenal para atacar a Isis en Afganistán, sin embargo, Rusia afirma que posee una bomba cuatro veces más destructiva, informa CNN.

El “padre de todas las bombas” (FOAB) fue creado en el 2007. Aunque nunca se ha utilizado, los pocos detalles publicados por las autoridades rusas sugieren que el arma termobárica es mucho más poderosa que la estadounidense “Madre de todas las bombas” (MOAB), que mató a 96 militantes del grupo extremista Isis en la provincia de Nangarhar el 17 de abril.

Los medios rusos dicen que el FOAB tiene una potencia de explosión equivalente a 44 toneladas de TNT, en comparación con las 11 toneladas de la bomba GBU-43/B de EE.UU., la MOAB. Además, el FOAB tiene el doble del radio de la explosión, poco menos de 305 metros.

Las bombas termobáricas explotan a temperaturas mucho más altas que las convencionales, lo que significa que infligen daños a través de ondas de choque supersónicas, vaporizando los seres vivos dentro del radio de la explosión. Las ondas de presión sostenidas son similares a las de una pequeña detonación nuclear.

“Creemos que es real”, le comentó a CNN el coronel retirado Rick Francona, analista y ex agregado militar en Siria. “Los rusos han sido uno de los pioneros de estas bombas termobáricas”.

Los EE.UU. probaron por primera vez la MOAB en el 2003, después de que Rusia comenzó a desarrollar un arma similar.

No se sabe cuántos FOAB están en el arsenal de Rusia, aunque el número no debe ser muy alto, ya que la tecnología es costosa y demasiado sensible a la exportación. Hasta ahora, nunca se ha utilizado en combate, informa Business Insider.

La única vez que la MOAB se ha utilizado fue en el ataque de la semana pasada, dirigido a una red de túneles y cuevas fortificados utilizados por Isis para atacar a las fuerzas gubernamentales afganas en el este de ese país.

Cada una de las 20 bombas en el arsenal de los Estados Unidos costó alrededor de $16 millones de dólares de fabricar.