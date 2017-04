Anuncian las fechas de estreno de Frozen 2 y del Rey León live action

Disney Studios anunció las fechas en que estrenará las cintas Frozen 2 y la versión con actores del Rey León.

Hollywood, Estados Unidos .- A través de sus redes sociales la compañía Disney reveló que el 27 de noviembre del 2019 llegará a las salas de cine la secuela de Frozen, cinta que narraba las aventuras de dos hermanas, una de las cuales cuenta con poderes que le permiten controlar el clima, la cinta ganó un Globo de Oro, un BAFTA, dos Critics Choice y dos Oscar, recordó 24 Horas.

Frozen 2 is coming to theaters November 27, 2019! pic.twitter.com/iW4JR2RSfm

Frozen 2 volverá a ser dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee y contará con las voces de de Kristen Bell (Anna) e Idina Menzel (Elsa).

Por su parte el director de cine John Favreau publicó un tuit donde muestra la fecha julio 19 del 2019, acompañado de los emoticones de un león y una corona, lo que parece indicar que esa será la fecha de estreno de la nueva versión, con actores, del Rey León.

En días pasados la empresa había revelado que el 24 de mayo, de ese mismo, año vera la luz la última película de la saga Star Wars.

Star Wars: #EpisodeIX and Next @IndianaJones Get Release Dates. https://t.co/bfNInk9HbR pic.twitter.com/gSzvu7EE8f

— Star Wars (@starwars) 25 de abril de 2017