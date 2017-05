La diplomática negó que la administración de Trump haya endurecido los requisitos para la obtención de visas a mexicanos y aseguró que los cambios son menores.

La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, reveló este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, analiza la creación de diferentes visas para los mexicanos que pretendan ingresar a dicho país.

Durante el Foro True Economic Talk, organizado por el Centro de Estudios Económicos del sector privado, la diplomática negó que la administración de Trump haya endurecido los requisitos para la obtención de visas a mexicanos, y destacó que los cambios desde que el republicano llegó al poder han sido menores.

“Claro que estamos debatiendo en los Estados Unidos y hay propuestas y otras discusiones sobre clases de visas posibilidades en clases que afectan muchísimo a varios sectores y estamos hablando de trabajadores de agricultores, agrícolas o H1B1 etc, de high school etc, y eso puede afectar varios sectores y los empleados que puede conseguir y traer desde México”, aseguró la diplomática, según rescata el portal de Noticieros Televisa.

“Para mexicanos el proceso de conseguir visa no ha cambiado, el único cambio es un cambio muy pequeño que significa que si tiene una visa que ya venció por más tiempo tiene que regresar a la embajada por una entrevista. Sé muy bien que la percepción es que ahora es más difícil ir a los Estados Unidos pero la verdad es que no es así y espero que todos entiendan que no ha cambiado para mexicanos el proceso”, precisó la embajadora.

México y EU seguirán colaborando

Jacobson indicó que los gobiernos de México y Estados Unidos continuarán trabajando conjuntamente en problemas graves que son responsabilidad mutua como el combate a grupos del crimen organizado y el narcotráfico, entre otros.

Aseguró que el problema migratorio también es uno de los principales problemas que ambas naciones deben afrontar y destacó que ya se trabaja en la materia.

En el tema de la corrupción, Jacobson señaló que una vez que entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción se acelerarán y empezarán manifestarse los cambios destinados a combatir este problema, que de acuerdo con estimaciones, representa el 5% del PIB y de las inversiones anuales en el país.