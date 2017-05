“No guardo rencor”, dice Mireles tras salir de prisión

José Manuel Moreles, dijo que “nunca ha tenido rencor y que no es gente que tenga odio”, debido a que su salud no le permite “mantener coraje”.

José Manuel Mireles, vocero y uno de los líderes de las autodefensas en Michoacán en 2013, fue liberado esta mañana del penal federal de Tepic, Nayarit.

Mireles, médico de profesión fue detenido 3 años atrás, el 27 de junio de 2014 bajo acusaciones de posesión de armas de fuego y drogas. El líder de las autodefensas fue arrestado junto con decenas de integrantes de autodefensas comunitarias en el marco de las luchas entre dichos grupos y bandas del crimen organizado en la zona de Tierra Caliente en Michoacán.

Te puede interesar: Ex líder de las autodefensas José Manuel Mireles sale de prisión

Tras su liberación, José Manuel Mireles, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que “nunca ha tenido rencor y que no es gente que tenga odio”, debido a que por su salud no puede darse el lujo de “mantener coraje”, rescata el diario Excélsior.

“Estoy saliendo, no sé cuál es plan, apenas me junté con mi familia y mis amigos”, dijo el líder de las autodefensas.

En otra entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Mireles dijo que no se encontraba bien, por lo que es su prioridad atender su salud y realizarse una revisión integral. También relató cómo fueron sus tres años en el penal El Rincón, de Tepic.

Mireles también contó que en el tiempo en que estuvo encarcelado sufrió un infarto y 3 preinfartos, los últimos se registraron el 13 y 28 de diciembre del año pasado, además de suscribir que tiene descontrolada su diabetes y problemas en la columna vertebral, destaca Forbes.

“Los primeros dos años y medio fueron de absoluta incomunicación. Tenía que firmar de recibido correspondencia que no me entregaban, libros que no me daban, visitas que no recibía. Los últimos seis meses (en la cárcel) hubo cambio de director y las cosas cambiaron para mí en un giro de 180º. Se mejoró mi situación”, comentó, según rescata Publimetro en su portal web.