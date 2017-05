“Nosotros los estadounidenses debemos apropiarnos de este problema, es nuestro”, dijo el secretario de Estado Rex Tillerson.

En una declaración poco usual, el secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, admitió que su país tiene una gran responsabilidad en el problema del narcotráfico, ya que debido a los consumidores, México sufre la violencia de los cárteles de la droga.

En una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y con el secretario de Seguridad Nacion1al de EU, John Kelly, Tillerson precisó que el problema de las drogas requiere un plan de acciones que contemple la reducción de la demanda de drogas en su país.

“Nosotros los estadounidenses debemos apropiarnos de este problema, es nuestro”, dijo el secretario de Estado Rex Tillerson, según rescata la CNN.

“Sabemos lo que poseemos y nosotros, como estadounidenses, debemos afrontar que somos el mercado, no hay otro mercado para estas actividades, todo viene aquí. Pero (si no fuera) por nosotros, México no tendría el problema del crimen organizado transcriminal y de violencia que están sufriendo “.

“Realmente tenemos que apropiarnos de eso”, enfatizó el secretario de Estado.

Según rescata el diario Crónica, Tillerson adelantó que su gobierno trabajará con las autoridades mexicanas “para reorientar la asistencia sobre la mejor manera de interrumpir el modelo de negocios de los traficantes. Atacaremos sus medios de producción, sus redes de distribución transfronterizas, su flujo de efectivo y su adquisición de armas”.

“Los esfuerzos de la administración de Trump para combatir la demanda de estas devastadoras drogas y la actividad criminal y el tráfico de drogas en la frontera mexicana y en otros lugares apenas ha comenzado”, indicó el funcionario federal.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, afirmó también que Estados Unidos es “un imán” para las drogas debido a la demanda de muchos adictos, por lo que aseguró que son “nuestros amigos en México quienes sufren el peso de la violencia”.

“Lo primero que tenemos que hacer, porque es la fuente de todos los problemas, es hacer frente a la demanda en Estados Unidos”, aseguró Kelly, según rescata El Universal en su portal web.