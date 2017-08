Obama responde en Twitter sobre la violencia en Virginia y se convierte en el segundo tweet más famoso

El sábado pasado 12 de agosto se llevó a cabo dos diferentes marchas en la ciudad de Charlottesville, Virginia. Una marcha de supremacistas blancos y grupos de extrema derecha, el cual portaban armas largas y banderas nazis y confederadas, se juntaron para protestar el retiro de una estatua del General Robert E. Lee. El segundo grupo estaba protestando en contra del primero (los supremacistas blancos) por exhibir racismo y violencia.

Durante el día del sábado, un integrante del grupo extrema derecha embistió con su automóvil a más de una docena de personas en contra del racismo, llegando a matar a tres personas, una arrollada por el opositor y dos por el desplome de un helicóptero, señaló El Horizonte. El presidente Donald Trump tardó 48 horas para responder sobre este acontecimiento.

También te puede interesar: Amenazas de Trump dan primera victoria al chavismo; preparán ejercicio cívico militar

Sin embargo, el ex presidente Barack Obama había publicado un tweet en su cuenta personal mandando un mensaje emotivo a todos los usuarios diciendo:

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o por su pasado o por su religión”, publicó el ex presidente Obama, citando una frase del pasado ex presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. En la publicación se puede ver a Obama interactuando con un grupo de niños de diferentes nacionalidades.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017