Facebook y Twitter han sido las dos redes sociales más utilizadas en todo el mundo. Entre los mensajes y frases que comparten los usuarios, siempre se ha utilizado el signo de gato (#) para denotar un aviso o leyenda relacionado al tema que escribió el usuario. El día de hoy cumple 10 años desde que se creó el hashtag, sin embargo, ¿cómo surgió el hashtag?

De acuerdo con Buisness Insider, Chris Messina fue quien empleó el signo de gato. Al principio Messina trabajaba para la compañía de Google como diseñador, sin embargo, él fue quien propuso a Twitter el uso del signo de gato para emplear un grupo. La persona que hiciera clic en el hashtag podía ver otras publicaciones de otras personas que emplearan el mismo hashtag, lo que podía emplear grupos de discusión.

El 23 de agosto de 2007, Chris publicó un tweet proponiendo al público en utilizar el signo de gato para crear grupos. Sin embargo, su propuesta fue rechazada por el mismísimo Twitter, lo revela al medio de Wall Street Journal.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? — ⌗ChrisMessina (@chrismessina) August 23, 2007

“(Twitter) me dijo en voz baja: ‘Estas cosas son para nerds. Nunca lo van a entender”, reveló el inventor del hashtag.

A pesar de que la red social no estaba de acuerdo con la idea del signo de gato, Messina utilizó el símbolo como un dispositivo libre, por lo que no lo patentó.

Hoy en día, Twitter se sujeta de los hashtags. No habría mucha interactividad y popularidad sino se hubiera empleado el uso del hashtag. No obstante, Chris Messina no patentó como suyo la idea del hashtag esto porque Messina no tiene interés en ganar dinero a través de hashtags, pues opina que este tipo de inventos nacieron para la internet y no debería de ser adueñado por alguien.

El hashtag no solo se ha utilizado para propósitos de entretenimiento y de socializar, pues también se ha utilizado en base de marketing para promover un producto.

Durante la celebración del hashtag en Twitter, se está utilizando el #Hashtag10 como 10° aniversario del nacimiento del hashtag.