En un cuadro similar se encontró México el fin de semana cuando Donald Trump volvió a reiterar su intención de obligar al gobierno mexicano a que asuma el costo de la construcción del muro fronterizo, mientras el huracán Harvey – la tormenta más poderosa que ha golpeado Texas en los últimos 56 años – causaba devastación en la costa del Golfo de México.

El huracán Harvey se degradó este sábado a tormenta tropical, pero eso no evitó que arrasara la costa de Texas dejando miles de damnificados, millones de dólares en pérdidas y la muerte de al menos cinco personas.

Las imágenes y grabaciones que han emergido tras la emergencia son estremecedoras. En una de las instantáneas más impactantes se puede ver a un grupo de ancianas sentadas en medio de una habitación inundada a la espera de ser rescatadas. Y no ha sido la única imagen desesperada que se ha difundido este fin de semana.

La vita Bella nursing home in Dickinson Texas is almost underwater with nursing home patients pic.twitter.com/oCNkrgoRZY

Harvey es la tormenta más poderosa que ha golpeado Texas en los últimos 56 años, y se espera que en las próximas horas cause todavía más destrucción debido a una alerta por “inundaciones catastróficas” que se mantiene en 54 condados de la entidad.

Ante la emergencia, el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dio a conocer que sostuvo una plática telefónica con el gobernador de Texas, Greg Abbott, con quien discutió sobre los apoyos que México puede otorgar a los damnificados de Harvey en Houston.

I just spoke to Gov. @GregAbbott_TX. We will provide all the help we can. Our full solidarity with the people of Texas. #HurricaneHarvey

— Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) August 28, 2017