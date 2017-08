Eminem manda un mensaje ofensivo al presidente Donald Trump

En diferentes conciertos, festivales y eventos, ha sucedido que diferentes artistas y estrellas exponen su opinión sobre el estado político de un país. Roger Waters fue el ejemplo más claro, solicitando la renuncia de Peña Nieto en pleno concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, al igual de insultar al ahora presidente de los Estados Unidos: Donald Trump.

El día de hoy, el legendario rapero Slim Shady o también conocido como Eminem, expresó su odio a Donald Trump en pleno festival Reading Feastival en Richfield Avenue en el Reino Unido. La estrella de Detroit pidió al público que cuando él gritara “F**k”, la audiencia respondiera “Trump”, el cual todos respondieron con entusiasmo.

“No voy a pararme aquí y usar este escenario como una plataforma para ser político y no quiero causar controversia, así que no diré nombres. Pero no puedo soportar al c****n de Donald Trump”, declaró el rapero en pleno concierto después de haber terminado su sencillo de Kill You del álbum The Marshall Mathers LP.

Después de realizar su opinión sobre la política y presidente de su país natal, el verdadero Slim Shady comenzó a cantar uno de los sencillos que más ha atacado contra el racismo y la corrupción de los Estados Unidos: White America. Seguido por otro de sus sencillos que ataca George W. Bush: Mosh.

Encore es uno de los álbumes de Eminem estrenado en el 2004 en donde ciertos sencillos como White America y Mosh contiene mensajes fuertes contra la política estadounidense.